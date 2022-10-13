Міг втратити посвідку на проживання. Глава Естонської православної церкви засудив війну в Україні

Митрополит Євгеній заявив, що засуджує війну та що не поділяє позицію глави РПЦ патріарха Кирила

Глава Естонської православної церкви Московського патріархату митрополит Євгеній засудив війну РФ проти України після того, як в уряді не виключили анулювання його дозволу на проживання у разі ухилення від чіткої позиції з цього питання. Відповідна заява опублікована на сайті Естонської православної церкви.

Естонська православна церква, що входить до складу РПЦ, опублікувала відповідь її предстоятеля, митрополита Євгена (Решетнікова) на вимогу МВС засудити висловлювання патріарха Кирила про війну в Україні. Міністр внутрішніх справ обіцяв внести пропозицію про позбавлення священнослужителя посвідки, якщо той не засудить війну.

У тексті відповіді йдеться про те, що Естонська православна церква виступає проти війни, спираючись на православне віровчення. Митрополит Євгеній заявив, що засуджує війну та що не поділяє позицію глави РПЦ патріарха Кирила у тому, що росіянам, які загинуть на фронті, «будуть прощені всі гріхи».

«У зв'язку з цим повідомляю, що я не поділяю слова Святішого Патріарха Кирила, проголошені ним у проповіді 25.09, про відпущення всіх гріхів військовослужбовцям, які загинули під час виконання військового обов'язку», – йдеться у відповіді Євгена.

Нагадаємо, 25 вересня патріарх Кирило на традиційній недільній проповіді заявив, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на думку Кирила, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших.

Також 27 вересня патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило у своїй проповіді закликав росіян до «духовної мобілізації», яка, на його переконання, призведе «до примирення Росії та України».

Патріарх заявляє, що Росія та Україна є «єдиним простором Російської православної церкви» та «двома частинами єдиної Русі», натякаючи таким чином, що нинішня війна РФ проти України є свого роду війною за віру.