Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Міг втратити посвідку на проживання. Глава Естонської православної церкви засудив війну в Україні

Альона Боженко
glavcom.ua
Міг втратити посвідку на проживання. Глава Естонської православної церкви засудив війну в Україні
В Естонії митрополита РПЦ уряд зобов'язав прокоментувати війну в Україні
фото: Естонська православна церква

Митрополит Євгеній заявив, що засуджує війну та що не поділяє позицію глави РПЦ патріарха Кирила

Глава Естонської православної церкви Московського патріархату митрополит Євгеній засудив війну РФ проти України після того, як в уряді не виключили анулювання його дозволу на проживання у разі ухилення від чіткої позиції з цього питання. Відповідна заява опублікована на сайті Естонської православної церкви.

Естонська православна церква, що входить до складу РПЦ, опублікувала відповідь її предстоятеля, митрополита Євгена (Решетнікова) на вимогу МВС засудити висловлювання патріарха Кирила про війну в Україні. Міністр внутрішніх справ обіцяв внести пропозицію про позбавлення священнослужителя посвідки, якщо той не засудить війну.

У тексті відповіді йдеться про те, що Естонська православна церква виступає проти війни, спираючись на православне віровчення. Митрополит Євгеній заявив, що засуджує війну та що не поділяє позицію глави РПЦ патріарха Кирила у тому, що росіянам, які загинуть на фронті, «будуть прощені всі гріхи».

«У зв'язку з цим повідомляю, що я не поділяю слова Святішого Патріарха Кирила, проголошені ним у проповіді 25.09, про відпущення всіх гріхів військовослужбовцям, які загинули під час виконання військового обов'язку», – йдеться у відповіді Євгена.

Нагадаємо, 25 вересня патріарх Кирило на традиційній недільній проповіді заявив, що смерть на війні з Україною «змиває всі гріхи» і фактично порівняв мобілізованих із Ісусом Христом: вони, на думку Кирила, своєю загибеллю на війні приносять жертву за інших.

Також 27 вересня патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило у своїй проповіді закликав росіян до «духовної мобілізації», яка, на його переконання, призведе «до примирення Росії та України».

Патріарх заявляє, що Росія та Україна є «єдиним простором Російської православної церкви» та «двома частинами єдиної Русі», натякаючи таким чином, що нинішня війна РФ проти України є свого роду війною за віру.

Читайте також: «Православний шахідизм» патріарха Кирила
Теги: війна міністр росія Україна церква

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Роменська єпархія УПЦ МП на початку весни потрапила в окупацію. Попри це місцевий архієрей відвідує Росію та молиться за… вбивць українців
Гучний скандал в УПЦ МП: митрополит отримав російський паспорт і поїхав молитися за мобілізацію до РФ
8 жовтня, 07:09
На початку жовтня одіозного митрополита Павла затримали на пункті переходу через кордон з чемоданами ікон
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
11 жовтня, 10:53
Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі
СБУ викрила митрополита Московської церкви на роботі в інтересах Росії
Вчора, 11:52

Соціум

Міг втратити посвідку на проживання. Глава Естонської православної церкви засудив війну в Україні
Міг втратити посвідку на проживання. Глава Естонської православної церкви засудив війну в Україні
Індекс настрою росіян впав до мінімуму за 14 років
Індекс настрою росіян впав до мінімуму за 14 років
Путінський пропагандист визнав, що росіяни – нація терпил
Путінський пропагандист визнав, що росіяни – нація терпил
Затримання «українських агентів»: як російська пропаганда осоромилася із відео
Затримання «українських агентів»: як російська пропаганда осоромилася із відео
Росія, намагаючись зекономити гроші, залишила без ліків ВІЛ-інфікованих
Росія, намагаючись зекономити гроші, залишила без ліків ВІЛ-інфікованих
У Росії надійшли у продаж карти з анексованими українськими територіями
У Росії надійшли у продаж карти з анексованими українськими територіями

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Вперше Путін програє війну
133K
Опоненти Путіна вперше заговорили про його відставку – Politicо
111K
Зустріч з Путіним та відповідь на ядерний удар. Головне з інтерв'ю Байдена CNN
82K
Зустріч із Путіним. Кремль відреагував на відмову Байдена 
58K
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
31K
Білорусь відреагувала на пропозицію Зеленського щодо спостерігачів на кордоні

Новини

«Рамштайн-6» та нові успіхи ЗСУ. П'ять головних новин дня
Вчора, 21:15
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Вчора, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Вчора, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
11 жовтня, 22:00
Нова атака ворога та саміт G7: П'ять головних новин дня
11 жовтня, 21:14
Стало відомо, яку «діагностику у Молдові» проходить скандальний митрополит Павло
11 жовтня, 10:53

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту