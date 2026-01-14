Глава МЗС Франції заявив про найжорстокіші репресії в сучасній історії Ірану

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро закликав негайно припинити придушення протестів у країні

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що придушення масових протестів в Ірані може бути найжорстокішим за всю сучасну історію країни. Про це повідмляє «Главком» з посиланням на коментар міністра агенції Reuters.

За його словами, масштаби та методи репресій, які іранська влада застосовує проти протестувальників, викликають серйозне занепокоєння міжнародної спільноти.

«Ми підозрюємо, що це найжорстокіше придушення в сучасній історії Ірану, і воно має бути негайно припинене» – наголосив глава МЗС Франції.

Масові протести в Ірані тривають з 28 грудня. Спочатку вони почалися через різке падіння курсу національної валюти та високу інфляцію – страйк оголосили торговці на Великому базарі в Тегерані. Згодом акції протесту поширилися майже на всю територію країни.

За даними правозахисних організацій, під час жорстокого придушення протестів загинули сотні людей, серед яких є діти. Точну кількість жертв іранська влада офіційно не повідомляє.

Також Велика Британія оголосила про запровадження «повних і додаткових санкцій» проти Ірану. Про це повідомила міністерка закордонних справ Іветт Купер.

За її словами, обмеження будуть спрямовані на фінансовий, енергетичний, транспортний, програмний та інші ключові сектори іранської економіки. Крім того, МЗС Великої Британії викликало іранського посла через дії влади проти протестувальників.

Купер також заявила, що твердження Тегерана про «іноземне підбурювання» протестів є «брехнею та пропагандою».

На тлі масових протестів та політичної нестабільності іранська національна валюта різко знецінилася. За даними сервісу Google, курс іранського ріала фактично впав до нульових значень і не відображається у стандартному форматі котирувань.