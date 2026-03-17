Каллас розповіла, чи готовий ЄС до енергетичних угод з Росією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Глава дипломатії ЄС пояснила, чому повернення до старих схем може бути небезпечним
фото: Reuters

Верховна представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що країни ЄС не зацікавлені в укладенні нових енергетичних угод із Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За її словами, у Європейському Союзі немає бажання відновлювати переговори з Москвою щодо енергетичної співпраці. Вона наголосила, що такої позиції дотримуються навіть під час закритих дипломатичних обговорень.

«Я була за цими зачиненими дверима і не бачу такого бажання. І коли ми розмовляємо з Росією, звичайно, найважливіше – це спочатку домовитися, про що ми хочемо з ними говорити», – сказала Каллас.

Вона також застерегла від повернення до попереднього формату відносин із Росією у сфері економіки та енергетики.

«Бо якщо ми просто повернемося до business as usual (звичного стану речей – ред.), у нас буде більше такого, більше воєн. Ми вже бачили це раніше. Тому ми маємо бути дуже пильними й не давати Росії того, чого вона хоче, бо її апетит тільки зростатиме», – додала дипломатка.

Каллас підкреслила, що нині для Європейського Союзу важливіше зберігати тиск на Росію та уникати рішень, які могли б посилити її позиції.

Нагадаємо, що голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз має бути готовим у майбутньому взяти на себе більшу роль у переговорах із Росією щодо завершення війни проти України. За словами глави Євроради, наразі Європейський Союз підтримує дипломатичні зусилля, які очолює президент США Дональд Трамп, і не зацікавлений у їхньому перериванні.

Читайте також:

Теги: енергетика росія Україна Європейський Союз

Читайте також

Наслідки прильотів іранських безпілотників по НПЗ в Рас-Таннурі, 2 березня 2026 рік
Нафта по $150? Чому росіяни потирають руки через атаку на Іран Тема тижня
3 березня, 17:05
2 тис. дітей вдалося повернути додому з-під контролю РФ в межах ініціативи Bring Kids Back UA
Зеленський повідомив, скільки дітей вдалося повернути з російської неволі
17 лютого, 18:00
Ринок втратить динаміку розвитку, а споживачі – вибір і доступні ціни
РФ планує притиснути приватні служби доставки заради «Пошти Росії»
21 лютого, 11:26
Вертоліт вилетів з лісозаготівельної ділянки за 130 км від села Амаранка
Зникнення гелікоптера в РФ та катастрофа військового літака в Ірані: що відомо
20 лютого, 07:14
Країни НАТО виявилися занадто залежними від американського фінансування, техніки та командування
Європа може змусити Росію програти війну – The Telegraph
21 лютого, 20:59
У Євросоюзі заявили, що кількість акредитованих дипломатів РФ у країнах ЄС буде суттєво зменшена
Євросоюз скорочує дипломатичну місію РФ та забороняє в’їзд російським ексвійськовим
24 лютого, 09:13
Єреван закрив епоху угоди 1992 року
Вірменія вивела російських військових з останнього КПП на кордоні з Туреччиною
26 лютого, 18:26
Дрони масовано атакували Саратов та Енгельс (відео)
Дрони масовано атакували Саратов та Енгельс (відео)
5 березня, 00:58
Експорт відбувається лише у години профіциту і становить десятки мегаватів
Україна експортує незначні обсяги електроенергії для балансування енергосистеми – ІСС Ukraine
7 березня, 14:37

США тиснуть на лідера Куби, щоб він залишив посаду: деталі
США тиснуть на лідера Куби, щоб він залишив посаду: деталі
Зеленський прибув до Лондона: графік зустрічей президента
Зеленський прибув до Лондона: графік зустрічей президента
Каллас розповіла, чи готовий ЄС до енергетичних угод з Росією
Каллас розповіла, чи готовий ЄС до енергетичних угод з Росією
Глава Євроради допустив нову роль ЄС у переговорах з Росією
Глава Євроради допустив нову роль ЄС у переговорах з Росією
Зеленський і Стармер узгодили нове оборонне партнерство
Зеленський і Стармер узгодили нове оборонне партнерство
МЗС Молдови вручило дипломату РФ пляшку води з Дністра (фото)
МЗС Молдови вручило дипломату РФ пляшку води з Дністра (фото)

В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
