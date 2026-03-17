Каллас розповіла, чи готовий ЄС до енергетичних угод з Росією

Глава дипломатії ЄС пояснила, чому повернення до старих схем може бути небезпечним

Головна дипломатка ЄС розкрила, що говорять про Москву на закритих зустрічах

Верховна представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що країни ЄС не зацікавлені в укладенні нових енергетичних угод із Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За її словами, у Європейському Союзі немає бажання відновлювати переговори з Москвою щодо енергетичної співпраці. Вона наголосила, що такої позиції дотримуються навіть під час закритих дипломатичних обговорень.

«Я була за цими зачиненими дверима і не бачу такого бажання. І коли ми розмовляємо з Росією, звичайно, найважливіше – це спочатку домовитися, про що ми хочемо з ними говорити», – сказала Каллас.

Вона також застерегла від повернення до попереднього формату відносин із Росією у сфері економіки та енергетики.

«Бо якщо ми просто повернемося до business as usual (звичного стану речей – ред.), у нас буде більше такого, більше воєн. Ми вже бачили це раніше. Тому ми маємо бути дуже пильними й не давати Росії того, чого вона хоче, бо її апетит тільки зростатиме», – додала дипломатка.

Каллас підкреслила, що нині для Європейського Союзу важливіше зберігати тиск на Росію та уникати рішень, які могли б посилити її позиції.

Нагадаємо, що голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз має бути готовим у майбутньому взяти на себе більшу роль у переговорах із Росією щодо завершення війни проти України. За словами глави Євроради, наразі Європейський Союз підтримує дипломатичні зусилля, які очолює президент США Дональд Трамп, і не зацікавлений у їхньому перериванні.