Головна Світ Політика
search button user button menu button

МЗС Молдови вручило дипломату РФ пляшку води з Дністра (фото)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
МЗС Молдови вручило дипломату РФ пляшку води з Дністра (фото)
Молдовська сторона підготувала символічний аргумент для російського дипломата
фото: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova﻿/Facebook

Молдовська дипломатія вдалася до символічного жесту під час зустрічі

Міністерство закордонних справ Молдови викликало призначеного посла Росії Олега Озерова та вручило йому ноту протесту у зв’язку з російським обстрілом, який призвів до витоку нафтопродуктів у річку Дністер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис МЗС Молдови.

Під час зустрічі представнику Росії передали не лише дипломатичну ноту, а й пляшку з водою, набраною з річки Дністер. Таким чином молдовська сторона наочно продемонструвала наслідки забруднення води, яке, за даними Кишинева, сталося після російського удару.

У заяві МЗС Молдови наголосили, що Кишинів рішуче засуджує цей інцидент і розглядає його як серйозну загрозу довкіллю та водній безпеці країни.

МЗС Молдови вручило дипломату РФ пляшку води з Дністра (фото) фото 1
фото: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova/Facebook

«Республіка Молдова рішуче засуджує цей напад, який спричинив витоки нафтопродуктів у річці Дністер, що створило великі ризики для довкілля та безпеки водопостачання Республіки Молдова. Річка Дністер забезпечує водою близько 80% населення країни та 98% мешканців Кишинева», – зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У міністерстві також підкреслили, що подібні дії мають транскордонний вплив і можуть спричинити значні екологічні та гуманітарні наслідки.

За оцінкою молдовської влади, витік нафтопродуктів у річку створює ризики для системи водопостачання, стану довкілля та здоров’я громадян країни.

Нагадаємо, що у Молдові виникли серйозні проблеми з водопостачанням після забруднення річки Дністер. Найбільше постраждало місто Бєльці, де без води залишилися щонайменше 50 тис. мешканців. 

 

Читайте також:

Теги: росія вода Молдова посол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua