МЗС Молдови вручило дипломату РФ пляшку води з Дністра (фото)

Молдовська дипломатія вдалася до символічного жесту під час зустрічі

Міністерство закордонних справ Молдови викликало призначеного посла Росії Олега Озерова та вручило йому ноту протесту у зв’язку з російським обстрілом, який призвів до витоку нафтопродуктів у річку Дністер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис МЗС Молдови.

Під час зустрічі представнику Росії передали не лише дипломатичну ноту, а й пляшку з водою, набраною з річки Дністер. Таким чином молдовська сторона наочно продемонструвала наслідки забруднення води, яке, за даними Кишинева, сталося після російського удару.

У заяві МЗС Молдови наголосили, що Кишинів рішуче засуджує цей інцидент і розглядає його як серйозну загрозу довкіллю та водній безпеці країни.

фото: Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova/Facebook

«Республіка Молдова рішуче засуджує цей напад, який спричинив витоки нафтопродуктів у річці Дністер, що створило великі ризики для довкілля та безпеки водопостачання Республіки Молдова. Річка Дністер забезпечує водою близько 80% населення країни та 98% мешканців Кишинева», – зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

У міністерстві також підкреслили, що подібні дії мають транскордонний вплив і можуть спричинити значні екологічні та гуманітарні наслідки.

За оцінкою молдовської влади, витік нафтопродуктів у річку створює ризики для системи водопостачання, стану довкілля та здоров’я громадян країни.

Нагадаємо, що у Молдові виникли серйозні проблеми з водопостачанням після забруднення річки Дністер. Найбільше постраждало місто Бєльці, де без води залишилися щонайменше 50 тис. мешканців.