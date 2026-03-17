Зеленський і Стармер узгодили нове оборонне партнерство

Зеленський і Стармер підготували нову угоду про дрони та ШІ

Британія інвестує у центр штучного інтелекту в Києві та виробництво дронів

Під час візиту президента України Володимира Зеленського до Лондона 17 березня Україна та Велика Британія планують підписати нові домовленості у сфері безпеки та оборонної промисловості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт уряду Великої Британії.

Очікується, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підпишуть удосконалену декларацію про співпрацю у сфері безпеки та оборонної промисловості. Документ передбачає поєднання бойового досвіду України з промисловими можливостями британської оборонної галузі.

Йдеться, зокрема, про спільні проєкти у сфері виробництва та постачання дронів, а також розвиток інноваційних технологій для потреб оборони. Крім того, у межах угоди сторони розглянуть можливості розширення оборонно-промислової та технологічної співпраці із третіми країнами.

Окремим елементом співпраці стане створення в Україні Центру передового досвіду у сфері штучного інтелекту. Його планують розмістити у Міністерстві оборони України.

Британія профінансує запуск центру сумою у £500 тисяч. Передбачається, що група експертів працюватиме над впровадженням технологій штучного інтелекту для посилення переваги українських сил на полі бою.

У британському уряді зазначають, що співпраця буде взаємовигідною, адже Велика Британія також зможе використати досвід України, отриманий під час війни.

«Ми повинні працювати в тандемі з нашими партнерами та союзниками, щоб забезпечити безпеку вдома та за кордоном, і це нове партнерство з Україною саме для цього. Дрони, електронна війна та швидка інновація на полі бою тепер є центральними елементами національної та економічної безпеки, і це тільки посилюється через конфлікт на Близькому Сході», – заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

Нагадаємо, що українська компанія Stetman працює над створенням власного супутникового сузір’я на низькій навколоземній орбіті, яке має забезпечити зв’язок для військових та інших критично важливих структур держави.