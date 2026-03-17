Зеленський прибув до Лондона: графік зустрічей президента

Зеленський у Лондоні проведе переговори з королем, Стармером та Рютте

Президент України виступить перед парламентом Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Лондона з робочим візитом, під час якого проведе низку зустрічей із керівництвом Великої Британії та НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Зеленський в Лондоні. Заплановані аудієнція в Його Величності Короля Чарльза III, зустрічі з Прем’єр-міністром Кіром Стармером і Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте pic.twitter.com/6BEFPOCFny — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 17, 2026

Програму візиту глава держави розпочне із зустрічі з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ. Зустріч відбудеться о 16:00 за київським часом у Букінгемському палаці.

Після цього Зеленський вирушить до резиденції прем’єр-міністра Великої Британії на Даунінг-стріт. Очікується, що о 16:40 за київським часом він прибуде до 10 Downing Street, де проведе переговори з прем’єр-міністром Кіром Стармером.

Спочатку запланована двостороння зустріч Зеленського і Стармера, після чого відбудуться тристоронні переговори за участю генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Також повідомляється, що Зеленський і Стармер зроблять спільні заяви перед початком переговорів, однак їх не транслюватимуть. Окрему зустріч із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте президент України проведе пізніше того ж дня. Крім того, о 18:25 за київським часом Володимир Зеленський виступить перед членами парламенту Великої Британії.

До слова, Україна та Велика Британія планують підписати нові домовленості у сфері безпеки та оборонної промисловості. Очікується, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент України Володимир Зеленський підпишуть удосконалену декларацію про співпрацю у сфері безпеки та оборонної промисловості. Документ передбачає поєднання бойового досвіду України з промисловими можливостями британської оборонної галузі.

Раніше Зеленський заявив, що у війні Росії проти України існують перспективи мирного врегулювання. Зеленський зазначив, що Україна хоче миру набагато більше, ніж Путін, хоча російський диктатор робить усе, щоб показати, ніби саме він прагне миру, а Україна – ні.