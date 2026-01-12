Економіка Ірану впала до нульових значень – дані Google

Валюта знецінилася на тлі масових протестів у країні

Іранський ріал фактично знецінився до нульових значень на тлі масових протестів та політичної нестабільності в країні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані сервісу Google.

Згідно з відображенням курсу,1 іранський ріал наразі коштує близько 0,0000010 долара США та відображається як 0,00 євро, що свідчить про фактичне знецінення валюти до рівня, який не відображається у стандартному форматі котирувань.

скріншот: сервіси Google

Падіння курсу відбувається на тлі масштабних протестів проти режиму аятоли Алі Хаменеї та зростання політичної напруги в країні.

Економісти зазначають, що різке знецінення валюти є наслідком фінансової ізоляції, санкцій, обмеженого доступу до міжнародних ринків та внутрішньої нестабільності.

До слова формування в Ірані революційної ситуації, яка у разі повалення режиму верховного лідера аятоли Алі Хаменеї може змінити глобальний баланс сил та енергетичні ринки.

У виданні зазначали, що можливе падіння режиму стане ударом для президента Росії Володимира Путіна, який може втратити ще одного союзника після ув’язнення Ніколаса Мадуро у Венесуелі та повалення режиму Башара Асада в Сирії.