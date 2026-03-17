Глава Євроради допустив нову роль ЄС у переговорах з Росією

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
ЄС може замінити США у переговорах з Росією
фото: EPA-EFE

У Брюсселі не виключають сценарію, за якого Європі доведеться продовжити дипломатичні зусилля без участі США

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз має бути готовим у майбутньому взяти на себе більшу роль у переговорах із Росією щодо завершення війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію EFE.

За словами глави Євроради, наразі Європейський Союз підтримує дипломатичні зусилля, які очолює президент США Дональд Трамп, і не зацікавлений у їхньому перериванні.

«Зараз ми повинні уникати переривання зусиль, очолюваних президентом Трампом, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні», – зазначив Кошта.

Водночас він підкреслив, що країни Європейського Союзу мають бути готовими до альтернативного розвитку подій, якщо переговорний процес не дасть результату або Вашингтон вирішить припинити свої дипломатичні зусилля.

«Може настати момент, коли президент Трамп вирішить не продовжувати або не йти далі зі своїми зусиллями, або, на жаль, ці зусилля зазнають невдачі. Тоді ми маємо бути готові продовжувати ці зусилля та намагатися досягти справедливого та тривалого миру в Україні», – заявив глава Європейської ради.

Кошта наголосив, що нині головним внеском Європейського Союзу залишається економічний і політичний тиск на Росію, а також всебічна підтримка України.

«Але, звичайно, можливо, настане момент, коли нам доведеться замінити зусилля президента Трампа і докласти власних зусиль для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні», – додав він.

Нагадаємо, що естонські спецслужби зафіксували інформаційну кампанію в соцмережах, у якій просувається ідея створення «Народної республіки Нарва». У Таллінні не виключають, що це може бути підготовкою до сценарію, подібного до подій 2014 року в Україні. 

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у війні Росії проти України існують перспективи мирного врегулювання. 

Читайте також

Україна перейшла до конкретики – пропозиції унікальних оборонних рішень
Заява Трампа про дрони грає на користь України. І ось чому
14 березня, 13:20
ЄС зберігає квоти на російські сталеві напівфабрикати до 2028 року
Українська металургія втратила частину ринку: причина
13 березня, 22:01
Народний депутат Артем Дмитрук незаконно покинув Україну у серпні 2024 року
Справа Дмитрука: Вестмінстерський суд відмовив Україні в екстрадиції нардепа
5 березня, 14:13
Світова війна без оголошення? Глобальна турбулентність і шанс для України
Світова війна без оголошення? Глобальна турбулентність і шанс для України
4 березня, 11:27
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (ліворуч) з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном (праворуч)
Нафтопровід «Дружба» та політична імпотенція Європи. Чого чекати Україні?
27 лютого, 19:30
На одному з терміналів «Укрпошти» розпочався тест-драйв екзоскелетів
«Укрпошта» почала тестувати екзоскелети
27 лютого, 14:42
ЄК заявила, що держави можуть фінансувати доступ до абортів без нових програм
Єврокомісія відхилила пропозицію про нове фінансування абортів
26 лютого, 19:39
Вадефуль заявив, що знайдено інший варіант допомоги Україні
МЗС Німеччини заявило про відмову ЄС передавати заморожені активи РФ Україні
26 лютого, 07:54
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час розмови з Міністром оборони України Михайлом Федоровим
Міноборони Великої Британії зробило заяву про війська в Україні
22 лютого, 15:32

Політика

США тиснуть на лідера Куби, щоб він залишив посаду: деталі
США тиснуть на лідера Куби, щоб він залишив посаду: деталі
Зеленський прибув до Лондона: графік зустрічей президента
Зеленський прибув до Лондона: графік зустрічей президента
Каллас розповіла, чи готовий ЄС до енергетичних угод з Росією
Каллас розповіла, чи готовий ЄС до енергетичних угод з Росією
Глава Євроради допустив нову роль ЄС у переговорах з Росією
Глава Євроради допустив нову роль ЄС у переговорах з Росією
Зеленський і Стармер узгодили нове оборонне партнерство
Зеленський і Стармер узгодили нове оборонне партнерство
МЗС Молдови вручило дипломату РФ пляшку води з Дністра (фото)
МЗС Молдови вручило дипломату РФ пляшку води з Дністра (фото)

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Сьогодні, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
Вчора, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
Вчора, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
Вчора, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
13 березня, 19:59

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
