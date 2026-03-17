Глава Євроради допустив нову роль ЄС у переговорах з Росією

ЄС може замінити США у переговорах з Росією

У Брюсселі не виключають сценарію, за якого Європі доведеться продовжити дипломатичні зусилля без участі США

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз має бути готовим у майбутньому взяти на себе більшу роль у переговорах із Росією щодо завершення війни проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію EFE.

За словами глави Євроради, наразі Європейський Союз підтримує дипломатичні зусилля, які очолює президент США Дональд Трамп, і не зацікавлений у їхньому перериванні.

«Зараз ми повинні уникати переривання зусиль, очолюваних президентом Трампом, спрямованих на досягнення справедливого і тривалого миру в Україні», – зазначив Кошта.

Водночас він підкреслив, що країни Європейського Союзу мають бути готовими до альтернативного розвитку подій, якщо переговорний процес не дасть результату або Вашингтон вирішить припинити свої дипломатичні зусилля.

«Може настати момент, коли президент Трамп вирішить не продовжувати або не йти далі зі своїми зусиллями, або, на жаль, ці зусилля зазнають невдачі. Тоді ми маємо бути готові продовжувати ці зусилля та намагатися досягти справедливого та тривалого миру в Україні», – заявив глава Європейської ради.

Кошта наголосив, що нині головним внеском Європейського Союзу залишається економічний і політичний тиск на Росію, а також всебічна підтримка України.

«Але, звичайно, можливо, настане момент, коли нам доведеться замінити зусилля президента Трампа і докласти власних зусиль для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні», – додав він.

