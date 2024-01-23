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Глава угорського МЗС отримав листа з погрозами через візит до України – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Глава угорського МЗС отримав листа з погрозами через візит до України – ЗМІ
У тексті записки вказано, що Сійярто чекає «вибуховий прийом» в Ужгороді
фото з відкритих джерел

У листі йдеться, нібито українці ненавидять угорську владу за те, що Угорщина «робить усе, щоб Україна програла у війні»

До посольства Угорщини в Україні нібито надіслали погрози смертю на адресу очільника МЗС країни Петера Сійярто у зв’язку з його майбутнім візитом в Ужгород. Про це повідомляє Index.

Видання з посиланням на свої дані пише, що лист надійшов на електронну пошту посольства Угорщини в Україні і написаний українською мовою.

У тексті записки, згідно з переказом, автор пише, що українці ненавидять угорську владу за те, що Угорщина «робить усе, щоб Україна програла у війні» та каже, що Сійярто 29 січня чекає «вибуховий прийом» і рекомендує починати приготування до похорону. Записка завершується словами, що «Бог пробачає, але українці – ні».  

Держсекретар угорського МЗС Тамаш Менцер у своєму Facebook заявив, що погроза «не стримає Петера Сійярто від представництва інтересів Угорщини».

«Польський прем’єр атакує позицію Угорщини, яка виступає за мир, з неприйнятними заявами, а глава МЗС Петер Сійярто отримує погрози смертю. Хто вважає, що міністр закордонних справ Угорщини злякається – не знає Петера Сійярто», – написав Менцер.

Нагадаємо, переговори президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відбудуться після зустрічі міністрів закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з очільником МЗС України Дмитром Кулебою. Очільники відомств мають зустрітися в Ужгороді 29 січня. Там обговорюватимуть підготовку до зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з президентом України Володимиром Зеленським. 

Також голова Офісу президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто. Сторони обговорили майбутній візит Сіярто до Ужгорода.

Крім того, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про підготовку можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єра Угорщини, для цього обидві сторони «готують ґрунт».

До слова, Угорщина виступає проти пропозиції створити новий фонд у Європейському Союзі для надійнішої доставки військової допомоги Україні.

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Теги: Ужгород Угорщина МЗС лист погрози

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