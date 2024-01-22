Офіс президента готує ґрунт для зустрічі Зеленського та Орбана

Діалог між Києвом і Будапештом «точно рухається» до зустрічі лідерів

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про підготовку можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єра Угорщини, для цього обидві сторони «готують ґрунт». Про це він розповів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

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Єрмак висловив упевненість, що діалог між Києвом і Будапештом «точно рухається» до зустрічі лідерів.

«Ми точно рухаємося до зустрічі Зеленського й Орбана. Це і буде головним завданням під час нашої з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою зустрічі з Сійярто (главою МЗС Угорщини, – ред.) 29 січня в Ужгороді. Ми домовилися витратити стільки годин, скільки буде потрібно, щоб проговорити усі питання і прийти до розуміння, коли, де та з якими потенційними домовленостями може відбутися зустріч між президентом України та прем’єр-міністром Угорщини», – сказав Андрій Єрмак.

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Він додав, що під час зустрічі 29 січня українська сторона хоче «пройтися по усьому спектру питань», та що з Угорщиною потрібно говорити й налагоджувати конструктивний діалог, тому що це сусід України, а також член ЄС і НАТО.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився різко проти прийому мігрантів його країною.

«Угорщина ні за які гроші не дозволить мігрантам в'їжджати на її територію», – заявив Орбан.

Він зазначив, що Угорщина не допустить такого розвитку подій, які відбулися в низці інших країн ЄС. При цьому він заявив, що міграція пов'язана із загрозами терору, злочинністю і появою так званих паралельних суспільств.

Нагадаємо, Європейський парламент схвалив спільну резолюцію, яка закликає Європейську раду й держави-члени визначити, чи вчиняла Угорщина серйозні та постійні порушення цінностей Євросоюзу.