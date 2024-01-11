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Коли Зеленський зустрінеться з Орбаном? Нові деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Коли Зеленський зустрінеться з Орбаном? Нові деталі
Раніше Зеленський коротко поспілкувався з Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини
фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто проведе зустріч з очільником МЗС України Дмитром Кулебою в Ужгороді.

Переговори президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана відбудуться після зустрічі міністрів закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з очільником МЗС України Дмитром Кулебою. Про це заявив Сійярто, повідомляє телеканал ATV.

Очільники відомств мають зустрітися в Ужгороді 29 січня. Там обговорюватимуть підготовку до зустрічі прем'єр-міністра Віктора Орбана з президентом України Володимиром Зеленським. «Якщо все піде добре, є підтверджена дата 29 січня, ми зустрінемося з українським колегою, з міністром Кулебою в Ужгороді, щоб побачити, чи може зустріч на високому рівні допомогти ситуації», – сказав Сійярто.

Він нагадав, що мав розмову з главою Офісу президента України Андрієм Єрмаком, під час якої він сказав, що зустріч Зеленського з Орбаном матиме сенс, «якщо це може дати результат».

Очільник угорського МЗС додав, що хоче розглянути з Кулебою, яку роботу необхідно проробити для проведення зустрічі лідерів.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Як пише видання, зустріч Орбана та Зеленського буде першою офіційною двосторонньою зустріччю між двома лідерами з початку війни.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський коротко поспілкувався з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном під час церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини.

Теги: Угорщина Віктор Орбан Володимир Зеленський

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