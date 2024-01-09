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Депутати Європарламенту хочуть позбавити Орбана права голосу в Раді ЄС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Депутати Європарламенту хочуть позбавити Орбана права голосу в Раді ЄС
Як заявив депутат Європарламенту, механізм ухвалення рішень у ЄС застряг через Віктора Орбана
фото з відкритих джерел

Євродепутат вважає, що таким чином можна буде продемонструвати неприпустимість шантажу в ЄС

У Європейському парламенті ініціювали петицію для позбавлення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана права голосу в Раді ЄС. Про це повідомляє депутата Європарламенту Петрі Сарвамаа.

«Це рішуче відрізняється від усього, що ми робили досі щодо Угорщини - процедура, передбачена частиною 2 статті 7 Договору про ЄС, ніколи не була ініційована», – йдеться в заяві.

Депутат наголосив, що механізм ухвалення рішень у ЄС застряг через Віктора Орбана.

«Зараз або ніколи. Єдиний спосіб змусити його працювати – позбавити Орбана права голосу в Раді», – додав він.

Також євродепутат вважає, що таким чином можна буде продемонструвати неприпустимість шантажу в ЄС. У членів Євросоюзу є час до п'ятниці, щоб підписати петицію, яку Сарвамаа назвав історичною, після чого її буде надіслано голові Європарламенту Роберті Мецолі.

Як повідомлялося, Угорщина пропонує зняти своє вето на пакет допомоги від ЄС Україні в розмірі 50 млрд євро за умови, що фінансування буде переглядатися щороку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрінеться прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

До слова, депутати Європейського парламенту почали збирати підписи щодо недовіри Єврокомісії після розморожування 10 млрд євро для Угорщини під час саміту лідерів ЄС у грудні.

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Теги: Віктор Орбан Угорщина Європарламент Європейський союз

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Політика

Депутати Європарламенту хочуть позбавити Орбана права голосу в Раді ЄС
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