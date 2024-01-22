Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg

Як зазначили журналісти, Угорщина не підтримує оновлення нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру

Угорщина виступає проти пропозиції створити новий фонд у Європейському Союзі для надійнішої доставки військової допомоги Україні. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після зустрічі європейських дипломатів у Брюсселі. Про це пише Bloomberg.

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За словами журналістів, коментарі угорського міністра підтвердили обструкціонізм Будапешта щодо Києва, який намагається зберегти підтримку Заходу для фінансування захисту від російської агресії.

У матеріалі йдеться, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на чотирирічний пакет фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро ($54,5 млрд) на саміті ЄС ще минулого місяця.

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Повідомляється, що Угорщина не підтримує оновлення нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру, в рамках якого державам-членам відшкодовується вартість зброї, яку вони відправляють Україні.

Журналісти зазначили, що Угорщина, яку очолює найбільш дружній до Росії уряд у ЄС, послідовно відмовляється від постачання зброї Україні. Наразі вона блокує виплату останнього траншу в розмірі 500 млн євро.

Сіярто сказав, що це питання буде обговорюватися на зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою 29 січня. Угорщина розгляне можливість зняття блокади, якщо Україна запропонує «гарантії» того, що угорські компанії не будуть додані до її списку міжнародних спонсорів війни.

Нагадаємо, Європейський парламент схвалив спільну резолюцію, яка закликає Європейську раду й держави-члени визначити, чи вчиняла Угорщина серйозні та постійні порушення цінностей Євросоюзу.

До слова, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про підготовку можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єра Угорщини, для цього обидві сторони «готують ґрунт».