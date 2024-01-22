Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg
Угорщина послідовно відмовляється від постачання зброї Україні
фото з відкритих джерел

Як зазначили журналісти, Угорщина не підтримує оновлення нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру

Угорщина виступає проти пропозиції створити новий фонд у Європейському Союзі для надійнішої доставки військової допомоги Україні. Про це заявив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після зустрічі європейських дипломатів у Брюсселі. Про це пише Bloomberg.

За словами журналістів, коментарі угорського міністра підтвердили обструкціонізм Будапешта щодо Києва, який намагається зберегти підтримку Заходу для фінансування захисту від російської агресії.

У матеріалі йдеться, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на чотирирічний пакет фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро ($54,5 млрд) на саміті ЄС ще минулого місяця.

Повідомляється, що Угорщина не підтримує оновлення нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру, в рамках якого державам-членам відшкодовується вартість зброї, яку вони відправляють Україні.

Журналісти зазначили, що Угорщина, яку очолює найбільш дружній до Росії уряд у ЄС, послідовно відмовляється від постачання зброї Україні. Наразі вона блокує виплату останнього траншу в розмірі 500 млн євро.

Сіярто сказав, що це питання буде обговорюватися на зустрічі зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою 29 січня. Угорщина розгляне можливість зняття блокади, якщо Україна запропонує «гарантії» того, що угорські компанії не будуть додані до її списку міжнародних спонсорів війни.

Нагадаємо, Європейський парламент схвалив спільну резолюцію, яка закликає Європейську раду й держави-члени визначити, чи вчиняла Угорщина серйозні та постійні порушення цінностей Євросоюзу.

До слова, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про підготовку можливої зустрічі президента Володимира Зеленського та прем’єра Угорщини, для цього обидві сторони «готують ґрунт». 

Читайте також: Євросоюз розробляє план допомоги Україні в обхід Угорщини – WSJ
Теги: ЗМІ Угорщина Європейський союз зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За словами журналістів Bloomberg, досягти згоди щодо 13-го пакету обмежувальних заходів проти РФ буде непросто
Bloomberg розповів, коли ЄС хоче затвердити новий пакет санкцій проти Росії
19 сiчня, 17:51
Журналістка Bihus.Info звернулася до поліції із заявою про незаконне поширення конфіденційної інформації
Правоохоронці розпочали провадження через прослуховування журналістів
18 сiчня, 21:34
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба
Кулеба розповів, як можна уникнути прямої конфронтації між НАТО та Росією
16 сiчня, 04:00
Євросоюз відреагував на черговий запуск КНДР балістичної ракети
Євросоюз відреагував на черговий запуск КНДР балістичної ракети
15 сiчня, 22:30
Бомби нібито стійкі до перешкод та радіолокаційного виявлення, що ускладнює їхнє знищення
Росія запускає серійне виробництво нової плануючої касетної авіабомби «Дрель»: деталі
10 сiчня, 09:29
Зузана Чапутова з початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну
Президентка Словаччини підтримала надання зброї для України
3 сiчня, 08:59
Ворога можна переграти дронами
Військовий розповів, яка зброя може допомогти ЗСУ прогнати ворога до кордонів
3 сiчня, 08:33
Російський диктатор Володимир Путін та президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв
Центр нацспротиву: РФ планує використати Узбекистан для обходу санкцій
3 сiчня, 05:55
Росія заявила про атаку безпілотників
Вибухи в Одесі, атака дронів на Росію: головне за ніч
27 грудня, 2023, 07:00

Економіка

Росіяни встановили рекорд із вживання алкоголю
Росіяни встановили рекорд із вживання алкоголю
Поганий знак: інвестори масово виводять капітали з Китаю
Поганий знак: інвестори масово виводять капітали з Китаю
НАТО підписало контракт на закупівлю 155 мм боєприпасів на $1,2 млрд
НАТО підписало контракт на закупівлю 155 мм боєприпасів на $1,2 млрд
Європа прилаштувалась до життя без російського газу – Bloomberg
Європа прилаштувалась до життя без російського газу – Bloomberg
Ціни на нафту різко зросли: яка причина
Ціни на нафту різко зросли: яка причина
ЄС на вимогу Польщі обмежить експорт продовольства з України – FT
ЄС на вимогу Польщі обмежить експорт продовольства з України – FT

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
36K
Ракетна атака на Київ: Масі Найєм показав свою квартиру та автівку
18K
«На жаль, Ви обрали інший шлях». Як митрополит Епіфаній привітав патріарха Філарета (фото)
16K
Цікавий факт про «Шахеди»
15K
Угорщина виступила проти нового фонду для військової допомоги Україні – Bloomberg
9901
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
3827
Понад 40 країн світу засудили лицемірство Росії на засіданні Радбезу ООН

Новини

Як залучити до країни інвесторів. Експерт Національного інституту економічних досліджень запропонував рішення
Сьогодні, 11:54
За тиждень ДТЕК повернув світло для 38 тисяч родин
Сьогодні, 11:02
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала понад дві з половиною години
Сьогодні, 08:20
Окупанти посилили штурми на Мар’їнському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Сніг з дощем, ожеледиця: прогноз погоди на 23 січня
Сьогодні, 06:10
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua