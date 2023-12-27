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Прем'єр Саксонії закликав Україну змиритися із втратою територій: МЗС відреагувало

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Прем'єр Саксонії закликав Україну змиритися із втратою територій: МЗС відреагувало
фото ілюстративне

Ніколенко: «Єдиним «розворотом» у політиці Німеччини щодо Росії може стати іще більша підтримка України»

Якщо Україна змириться із тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближчими до Німеччини і Саксонії зокрема. Про це заявив речник Міністерства зовнішніх справ України Олег Ніколенко у Facebook, коментуючи заяву прем’єра німецької Саксонії.

«До речі, Путіну добре відомий цей регіон за часи його служби під Дрезденом. Поступки територіями неодмінно призведуть до більшої агресії Росії, яка безсумнівно вийде за межі України. Мир в Європі лежить через поразку Москви. Закликаємо німецького політика подивитися правді в очі: спочатку пані канцлер Ангела Меркель, а згодом із канцлер Олаф Шольц докладали величезних політичних зусиль, аби переконати Путіна зупинити війну. Це не допомогло. Як і не допоможуть будь-які інші поступки. Його мета – знищення України та дестабілізація всієї Європі», – заявив він.

Ніколенко зазначив, що єдиним «розворотом» у політиці Німеччини щодо Росії може стати іще більша підтримка України. – «І ми дуже вдячні, що німецький федеральний уряд поділяє цей підхід».

Нагадаємо, що прем’єр німецької землі Саксонія Міхаель Кречмер заявив, що Україні необхідно змиритися з тимчасовою втратою територій «задля перемир’я» з Росією.

Кречмер вважає, що уряд Німеччини має «не лише постачати Україні зброю, але й вдаватися до дипломатичних ініціатив» і що союзники «повинні спробувати вплинути на Путіна й уможливити припинення вогню».

«Можливо, що для перемир’я Україні спершу потрібно буде прийняти тимчасову втрату контролю над деякими територіями. Жоден квадратний метр української території не став російським. Але, як і в інших великих війнах, настав час для фінального рішення», – сказав прем'єр Саксонії.

Кречмер також висловив свою думку про «розворот» у політиці Німеччини щодо Росії.

Теги: Німеччина війна ЗСУ Україна МЗС

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