Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну

Медвєдєв назвав Україну «раковим новоутворенням», зазначаючи, що Росія неминуче забере собі всі її землі

Медведєв вкотре заглибився у роздуми, чому Україна «не має існувати»

Колишній директор зі справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США Метью Брайз розкрив, чому Дмитро Мєдвєдєв вдається до настільки агресивної риторики щодо України. Його погрози – це лише слова, але для всього світу вони здаються неадекватними, вказав дипломат.

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Ідеться про останній допис заступник голови Нацбезпеки РФ у соціальних мережах від 18 січня. У публікації Медведєв вкотре заглибився у роздуми, чому Україна «не має існувати». За словами Брайза, він своїми заявами хоче здатися Путіну «більшим католиком» за Папу Римського.

«Він хоче позиціонувати себе серед путінської еліти, як то кажуть, намагаючись бути більшим католиком, ніж Папа Римський. Я вважаю, що немає жодного шансу, що Росія досягне таких цілей», – заявив дипломат телеканалу «Еспресо».

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Брайз нагадав, що кілька років тому сам Путін висловлювався подібним чином щодо України, заперечуючи право її нації на існування. З огляду на стару статтю диктатора та на те, що його оточення підспівує цій риториці, можна зробити висновок, що знищення України – це дійсно мета РФ, вказав співробітник дипкорпусу США.

Попри те, що відповідні мрії РФ виглядають недосяжними, важливо, щоб США та Європа не дали жодного шансу Путіну досягти мети. Не можна, щоб Україна була беззахисною, її слід дати змогу контролювати власне небо, акцентував Брайз.

«Абсурдно очікувати, що Україна зможе витіснити російські сили не контролюючи небо», – сказав він.

Що саме заявив Медвєдєв про Україну

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Як вже згадувалося, 17 січня Медвєдєв зробив дивну заяву про Україну. Він написав, що її існування є фатальним для самих українців та підкреслив, що не бачить місця у світі не лише владі України, яку в Росії люблять називати «бандерівською», але і загалом усій нації.

Колишній лідер РФ назвав Україну «раковим новоутворенням», зазначаючи, що Росія неминуче забере собі всі її землі.

Раніше нардеп запропонував скасувати візит «лідера іншої держави», який робив антиукраїнські заяви.

Нагадаємо, під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, яка відбудеться в середу, 24 січня, в Ужгороді, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має намір оголосити, що його країна виступатиме проти членства України в НАТО.