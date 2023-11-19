Туреччина розглядала розрив дипломатичних відносин із Ізраїлем

Країна відмовляється говорити про ситуацію в Секторі Гази, поки не буде досягнуто режиму припинення вогню

Туреччина розглядала розрив дипломатичних відносин з Ізраїлем, але вважає, що таке рішення має бути колективними. Про це в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан.

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«Ми розглядали питання про розрив відносин з Ізраїлем, але ми вважаємо, що це має бути колективне рішення, зокрема за участю інших мусульманських країн», – зазначив він.

«Ми не згодні з Вашингтоном у його абсолютній підтримці Ізраїлю і відмові від постійного припинення вогню. Якщо буде й надалі підтримка Ізраїлю з боку США з вбивствами і бомбардуваннями, що продовжуються, то це створить глобальну кризу», – сказав міністр.

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Фідан заявив, що країна відмовляється говорити про ситуацію в Секторі Гази, поки не буде досягнуто режиму припинення вогню. Він також назвав ХАМАС «визвольним рухом, який буде палестинською організацією поряд з іншими, коли закінчиться окупація».

Нагадаємо, у суботу, 4 листопада, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що розриває контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу через дії Ізраїлю в Секторі Гази. Президент Туреччини зауважив, що дипломатичні зв'язки між країнами не розриватимуться.

Як повідомлялося, Ізраїль обурився висловлюваннями президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який заявив, що не вважає ХАМАС терористичною групою.

Раніше президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував свій візит до Ізраїлю. Він заявив, що бойовики ісламістського руху ХАМАС, які напали на країну, «не терористи». За словами Ердогана, він передумав їхати до Ізраїлю через його «нелюдську війну».

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Туреччина негласно підтримує ХАМАС й переховує деяких ватажків угруповання. Після того, як бойовики напали на Ізраїль президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара готова до будь-якого посередництва.