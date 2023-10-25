Ердоган підтримав ХАМАС: Ізраїль різко відповів

Ізраїль рішуче відкидає різкі заяви Ердогана щодо терористичної організації ХАМАС

Ізраїль обурений висловлюваннями президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який заявив, що не вважає ХАМАС терористичною групою. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Ізраїлю Ліор Хаят, пише The Times of Israel.

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«Ізраїль рішуче відкидає різкі заяви Ердогана щодо терористичної організації ХАМАС», – заявив Хаят.

«ХАМАС є мерзенною терористичною організацією, гіршою за ІДІЛ, яка жорстоко і навмисно вбиває немовлят, дітей, жінок і людей похилого віку, бере в заручники мирних жителів і використовує своїх людей як живий щит», – зазначив речник МЗС.

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Він також заявив, що «спроба президента Туреччини захистити терористичну організацію та його підбурювальні слова не змінять тих жахів, які бачив увесь світ».

«ХАМАС = ІДІЛ», – додав речник.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган скасував свій візит до Ізраїлю. Він заявив, що бойовики ісламістського руху ХАМАС, які напали на країну, «не терористи». За словами Ердогана, він передумав їхати до Ізраїлю через його «нелюдську війну».

Туреччина негласно підтримує ХАМАС й переховує деяких ватажків угруповання. Після того, як бойовики напали на Ізраїль президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара готова до будь-якого посередництва.

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Глава Туреччини виступає за створення держави Палестина «в межах кордонів 1967 року зі столицею в Єрусалимі». Європейська комісія закликала Туреччину обрати: ЄС і НАТО чи Росія, Іран і ХАМАС.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з лідером політбюро ХАМАС Ісмаїлом Ганією. Сторони обговорювали вивезення поранених з Сектору Гази на лікування до Туреччини.