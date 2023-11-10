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Чи впливають події на Близькому Сході на підтримку України? Держдеп США відповів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чи впливають події на Близькому Сході на підтримку України? Держдеп США відповів
Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател
фото з відкритих джерел

Минулого тижня США оголосили про виділення допомоги як за президентськими повноваженнями, так і в межах Ініціативи сприяння безпеці Україні

Події  на Близькому Сході, пов’язані з відповіддю Ізраїлю на терор ХАМАС, не відвертають уваги адміністрації США до підтримки, яку вона продовжує надавати Україні у протистоянні російській агресії. Про це повідомив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає «Укрінформ».

«Ми продовжуємо зосереджуватися на різних викликах, які мають місце на планеті. Це, звісно, включає напад Росії на Україну», – сказав представник зовнішньополітичного відомства.

Ведант Пател наголосив, що ще минулого тижня Сполучені Штати оголосили про виділення допомоги як за президентськими повноваженнями, так і в межах Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI).

«І на цьому ми надалі будемо зосереджені», – підкреслив Пател.

Також представник Держдепу звернув увагу, що в одному з останніх звернень президент Байден підкреслив важливість не лише забезпечення підтримки Ізраїлю, а й України, щоб вона могла надалі захищатися від посягань на територіальну цілісність і суверенітет.

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США вважає нагальною необхідністю ухвалення в Конгресі рішення щодо продовження масштабної допомоги Україні та Ізраїлю.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки практично вичерпали всі кошти, які були виділені для допомоги Україні. Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що залишилося близько 4% коштів, які Вашингтон ще може витратити на допомогу для України.

Теги: суверенітет Вашингтон ХАМАС президент напад

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