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Німеччина подвоїть військову допомогу Україні – Bild

Надія Карбунар
glavcom.ua
Німеччина подвоїть військову допомогу Україні – Bild
Борис Пісторіус заявив про необхідність додаткових коштів для України
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Борис Пісторіус «забив на сполох» і заявив про необхідність додаткових коштів для України

Наступного року Німеччина подвоїть військову допомогу Україні. Замість чотирьох мільярдів євро тепер обіцяють вісім. Про це повідомив Bild з посиланням на джерела в Міноборони країни.

Як повідомляє джерело, міністр оборони Борис Пісторіус «забив на сполох» і заявив про необхідність додаткових коштів для України під час переговорів щодо бюджету.

Від 13 листопада бюджетний комітет має офіційно ухвалити рішення про «чотири з гаком» мільярди.

Раніше міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заклав у федеральний бюджет на 2024 рік лише 4 млрд євро на військову допомогу Україні. Проте майже всі гроші були спрямовані на вже обіцяні проєкти, а на нову підтримку Міноборони залишилося лише 120 млн євро.

Нагадаємо, верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що США, ймовірно, скоротять обсяги військової підтримки України.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз має плани щодо створення спеціального фонду для підтримки Збройних сил України протягом наступних чотирьох років в розмірі до €20 млрд. 

Деякі країни Європейського союзу виявляють обережність щодо швидкості впровадження заходів щодо використання прибутку від активів Російської Федерації, що потрапили під санкції, для підтримки України. Зокрема, це стосується Франції, Німеччини, Італії та Бельгії. 

Також повідомлялося, що Комітет із закордонних справ палати представників Конгресу США підтримав більшістю голосів двопартійний законопроєкт про використання російських активів для допомоги Україні. Відповідне рішення було ухвалено у вівторок, 8 листопада, під час слухання законопроєкту.

Під час засідання комітет схвалив законопроєкт із результатом 40 голосів «за» та два «проти».

Згідно з документом, комітет рекомендує уповноважити державного секретаря надавати додаткову допомогу Україні та іншим цілям, використовуючи активи, конфісковані у Центрального банку російської федерації та інші суверенні активи Російської Федерації.

Теги: Німеччина міністр бюджет Міноборони гроші

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