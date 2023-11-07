Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кавун як символ палестинської пропаганди: його історія та значення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кавун як символ палестинської пропаганди: його історія та значення
Заборона на палестинський прапор призвела до появи нового тренду
фото з відкритих джерел

Історія цього символу почалась у 1967 році

У Мережі з’явився новий пропалестинський тренд у вигляді кавуна. Це пояснюється його кольорами, які повторюють відтінки палестинського прапора: червоний, зелений, білий, чорний, пише vesty.

Зазначається, що використання кавуна з політичною метою не є новиною. Уряд Ізраїлю після Шестиденної війни 1967 року заборонив публічну демонстрацію палестинського прапора та використання його кольорів – будь-яка його демонстрація могла призвести до арешту. Кавун під такі заборони не підпадав, тому став альтернативним символом палестинського націоналізму.

4 фото
На весь екран

Крім того, палестинці масово займалися вирощуванням кавунів та асоціювалися із цією ягодою. Таким чином, кавун став символом протесту проти дій ізраїльської армії – він з'явився у підпільних листівках та агітках, використовувався під час першої та другої інтифад.

У 1993 році Ізраїль скасував заборону на демонстрацію палестинського прапора. Це відбулося в рамках угод в Осло, де сталося визнання Ізраїлю та Організації звільнення Палестини, однак кавунова пропаганда не зупинилася. Палестинські митці використовували кавун, як символ опору, він з'являвся у художніх творах як символ «національного відродження».

У січні 2023 року міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір наділив поліцію повноваженнями конфіскувати палестинські прапори. Після цього він подав законопроект, який заборонив демонстрацію прапора в установах, які мають держфінансування, включаючи університети.

У червні 2023 року розпочався протест проти конфіскації палестинських прапорів у зв'язку із заявами Бен-Гвіра. На таксі в Тель-Авіві з'явилися наклейки з кавуном і написом «Це не палестинський прапор». З початку військової операції «Залізні мечі» палестинський кавуновий тренд у соцмережах постійно набирає обертів.

Нагадаємо, 101 громадянин України отримав дозвіл на евакуацію з території Сектору Гази. Зазначається, що операція має розпочатися вже сьогодні, 7 листопада. Співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою.

Читайте також: Ізраїльський міністр запропонував скинути ядерну бомбу на Газу
Теги: Ізраїль пропаганда прапор протест Палестина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ще 300 військових США вирушають на Близький Схід
США направлять ще 300 солдатів на Близький Схід
31 жовтня, 21:04
Очільник МЗС Ізраїлю Елі Коен заявив про відкликання дипломатів з Туреччини
Ізраїль відреагував на скандальні заяви Ердогана
28 жовтня, 19:19
Росіяни поступово перетворюєютьАвдіївку на зруйновану пустелю
Ситуація під Авдіївкою значно погіршилася, можливе оточення – Bild
28 жовтня, 15:59
Ізраїльські військові хочуть якомога швидше розпочати наземну операцію
New York Times: Білий дім досі не бачив плану Ізраїлю зі знищення ХАМАС
24 жовтня, 06:22
Міл-Ман підкреслив, що мета ізраїльської армії – знищення терористів
Як до нелюдів застосовувати міжнародне право? Експосол Ізраїлю в Москві порівняв Росію і ХАМАС
19 жовтня, 15:48
7 жовтня сталася найбільша за останні роки атака терористичного палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль
Напад на Ізраїль: США зізналися, чи знали про плани ХАМАСу
11 жовтня, 11:35
Поліція розпочинає розгін демонстрації прихильників ХАМАСу у берлінському районі Нойкельн
Німеччина шокована: прихильники ХАМАСу виходять на мітинги та радіють вбивствам
10 жовтня, 09:03
Київ висловить солідарність та підтримку Ізраїлю
У Києві майорітимуть тисячі прапорів Ізраїлю: Кличко повідомив подробиці
8 жовтня, 16:30
Китай відреагував на події в Ізраїлі
Китай відреагував на події в Ізраїлі
8 жовтня, 10:22

Політика

У Румунію прибули перші винищувачі F-16 для ЗСУ
У Румунію прибули перші винищувачі F-16 для ЗСУ
Вступ України до ЄС. Угорщина висунула погрозу
Вступ України до ЄС. Угорщина висунула погрозу
Росія вийшла з угоди про обмеження озброєнь: держави НАТО зробили крок у відповідь
Росія вийшла з угоди про обмеження озброєнь: держави НАТО зробили крок у відповідь
Кавун як символ палестинської пропаганди: його історія та значення
Кавун як символ палестинської пропаганди: його історія та значення
Найбільша турецька авіакомпанія бойкотує продукти із Ізраїлю
Найбільша турецька авіакомпанія бойкотує продукти із Ізраїлю
Ув’язнений Гіркін розповів у листі про плачевну ситуацію росіян на фронті – ISW
Ув’язнений Гіркін розповів у листі про плачевну ситуацію росіян на фронті – ISW

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Заява Фаріон про мову та військових. Нардеп Чернєв звернувся до СБУ
27K
Що думають німці про прихисток біженців: неочікувані результати опитування
19K
Мовні закиди Фаріон: Екскомандир «Азова» жорстко відповів мовознавиці
7401
Загиблий помічник Залужного знав, що гранати бойові: нові деталі від МВС
6335
Київрада за «русскій мір»? Що сталося на Хрещатику, 36 і чому це небезпечно
6240
Заява Фаріон про мову та військових. Омбудсмен звернувся до СБУ

Новини

Росія збільшила запаси ракет швидше, ніж прогнозувалось: аналіз ISW
Сьогодні, 07:28
Кількість зіткнень на фронті зростає: дані Генштабу про результати боїв
Сьогодні, 07:08
Хмарно, місцями опади: прогноз погоди на 7 листопада
Сьогодні, 05:10
7 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Перша машина для боротьби з російськими «Орланами» вирушає на фронт (фото)
Вчора, 16:49
Понад 50 боїв за добу: ЗСУ тримають оборону на шістьох напрямках
Вчора, 07:28

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту