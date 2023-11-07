Кавун як символ палестинської пропаганди: його історія та значення
Історія цього символу почалась у 1967 році
У Мережі з’явився новий пропалестинський тренд у вигляді кавуна. Це пояснюється його кольорами, які повторюють відтінки палестинського прапора: червоний, зелений, білий, чорний, пише vesty.
Зазначається, що використання кавуна з політичною метою не є новиною. Уряд Ізраїлю після Шестиденної війни 1967 року заборонив публічну демонстрацію палестинського прапора та використання його кольорів – будь-яка його демонстрація могла призвести до арешту. Кавун під такі заборони не підпадав, тому став альтернативним символом палестинського націоналізму.
Крім того, палестинці масово займалися вирощуванням кавунів та асоціювалися із цією ягодою. Таким чином, кавун став символом протесту проти дій ізраїльської армії – він з'явився у підпільних листівках та агітках, використовувався під час першої та другої інтифад.
У 1993 році Ізраїль скасував заборону на демонстрацію палестинського прапора. Це відбулося в рамках угод в Осло, де сталося визнання Ізраїлю та Організації звільнення Палестини, однак кавунова пропаганда не зупинилася. Палестинські митці використовували кавун, як символ опору, він з'являвся у художніх творах як символ «національного відродження».
У січні 2023 року міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір наділив поліцію повноваженнями конфіскувати палестинські прапори. Після цього він подав законопроект, який заборонив демонстрацію прапора в установах, які мають держфінансування, включаючи університети.
У червні 2023 року розпочався протест проти конфіскації палестинських прапорів у зв'язку із заявами Бен-Гвіра. На таксі в Тель-Авіві з'явилися наклейки з кавуном і написом «Це не палестинський прапор». З початку військової операції «Залізні мечі» палестинський кавуновий тренд у соцмережах постійно набирає обертів.
Нагадаємо, 101 громадянин України отримав дозвіл на евакуацію з території Сектору Гази. Зазначається, що операція має розпочатися вже сьогодні, 7 листопада. Співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою.
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