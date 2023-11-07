Кавун як символ палестинської пропаганди: його історія та значення

Історія цього символу почалась у 1967 році

У Мережі з’явився новий пропалестинський тренд у вигляді кавуна. Це пояснюється його кольорами, які повторюють відтінки палестинського прапора: червоний, зелений, білий, чорний, пише vesty.

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Зазначається, що використання кавуна з політичною метою не є новиною. Уряд Ізраїлю після Шестиденної війни 1967 року заборонив публічну демонстрацію палестинського прапора та використання його кольорів – будь-яка його демонстрація могла призвести до арешту. Кавун під такі заборони не підпадав, тому став альтернативним символом палестинського націоналізму.

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Крім того, палестинці масово займалися вирощуванням кавунів та асоціювалися із цією ягодою. Таким чином, кавун став символом протесту проти дій ізраїльської армії – він з'явився у підпільних листівках та агітках, використовувався під час першої та другої інтифад.

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У 1993 році Ізраїль скасував заборону на демонстрацію палестинського прапора. Це відбулося в рамках угод в Осло, де сталося визнання Ізраїлю та Організації звільнення Палестини, однак кавунова пропаганда не зупинилася. Палестинські митці використовували кавун, як символ опору, він з'являвся у художніх творах як символ «національного відродження».

У січні 2023 року міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір наділив поліцію повноваженнями конфіскувати палестинські прапори. Після цього він подав законопроект, який заборонив демонстрацію прапора в установах, які мають держфінансування, включаючи університети.

У червні 2023 року розпочався протест проти конфіскації палестинських прапорів у зв'язку із заявами Бен-Гвіра. На таксі в Тель-Авіві з'явилися наклейки з кавуном і написом «Це не палестинський прапор». З початку військової операції «Залізні мечі» палестинський кавуновий тренд у соцмережах постійно набирає обертів.

Нагадаємо, 101 громадянин України отримав дозвіл на евакуацію з території Сектору Гази. Зазначається, що операція має розпочатися вже сьогодні, 7 листопада. Співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою.