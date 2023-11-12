ХАМАС передбачав більш глибокі атаки, щоб розпочати масштабну війну проти Ізраїлю – WP

Палестинські бойовики рухаються до прикордонного паркану з Ізраїлем від Хан-Юніса на півдні сектора Газа, 7 жовтня

Терористична група ХАМАС використовувала робітників із Сектору Гази, які щодня виїжджали на роботу до Ізраїлю

Бойовики ХАМАС планували дістатися Західного берега річки Йордан, щоб розв'язати масштабнішу війну проти Ізраїлю. Про це повідомляє The Washington Post.

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За висновками доповідей спецслужб, що були підготовлені на основі ретельного планування нападу 7 жовтня, терористична група ХАМАС використовувала робітників із Сектору Гази, які щодня виїжджали на роботу до Ізраїлю, для збирання певної інформації.

Багато хто з цих робітників працював у тих самих населених пунктах, які зазнавали нападів і спустошення з боку ХАМАСу: цілі сім'ї розстрілювали, спалювали і забивали на смерть у своїх будинках.

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За словами офіційних осіб, деякі терористи мали при собі достатньо продовольства, боєприпасів і спорядження, щоб протриматися кілька днів, і мали інструкції в разі успіху першої хвилі атак продовжити просування вглиб Ізраїлю і, можливо, завдати удару по великих ізраїльських містах.

П–овідомляється, що штурмовим групам вдалося проникнути аж до Офакіма – ізраїльського міста, розташованого за 15 миль від Сектора Гази і приблизно на половині відстані між анклавом і Західним берегом річки Йордан.

За словами двох високопоставлених співробітників близькосхідної розвідки й одного колишнього американського чиновника, детально знайомого з фактами, один із загонів мав із собою розвідувальну інформацію та карти, що вказують на намір продовжити наступ аж до кордону Західного берега річки Йордан.

Останніми місяцями ХАМАС активізував свою роботу з бойовиками Західного берега, хоча, за словами представників угруповання, він не повідомив своїх союзників на Західному березі про свої плани на 7 жовтня заздалегідь.

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Нагадаємо, що в Організації об'єднаних націй заявили, що її офіс у секторі Гази минулої ночі зазнав обстрілу.

До слова, президент Франції Емманюель Макрон закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ізраїльські сили завершили оточення міста Газа і вбили «тисячі» бойовиків ХАМАС. Крім того, він назвав умову для припинення вогню в Газі.

Як повідомлялося, Ізраїль буде проти Палестинської автономії (ПА) в Секторі Гази після війни проти ХАМАСу.