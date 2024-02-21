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Головний конкурент Путіна на виборах визнав, що втік в одну з країн Азії

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Головний конкурент Путіна на виборах визнав, що втік в одну з країн Азії
Ймовірний кандидат у президенти РФ відправився на канікули за лічені тижні до виборів
фото: Борис Надєждін/Telegram

До виборів – місяць, а ймовірний кандидат у президенти «вирішив відпочити»

Ймовірний кандидат в президенти РФ Борис Надєждін повідомив, що за лічені тижні до проведення виборів вирішив відпочити із родиною в одній з країн Азії.

«Я з дітьми на канікулах. Останні два місяці були, напевно, найважчими в моєму житті. Справа не тільки в тому, що я спав по 4 години і перебував у стресовому стані. Я майже не бачив своїх дітей і зовсім мало спілкувався навіть із дружиною – приходив додому, коли вже всі спали, з 6-ї ранку зазвичай працював. У вихідні часто взагалі не був удома – зустрічався із виборцями у різних містах країни», – йдеться у його повідомленні.

Надєждін розповів, що вирішив не скасовувати «давно намічену і довгоочікувану» для його родини подорож до однієї з країн Азії. Він також додав, що «ні на мить» не перестає бути на зв'язку зі своїм штабом.

Нагадаємо, російський Центрвиборчком одноголосно відмовив в реєстрації кандидату в президенти Борису Надєждіну. Він збирається оскаржувати це рішення у Верховному суді РФ. Раніше робоча група ЦВК нарахувала понад 15% браку в поданих ним підписах за максимально допустимих 5% – команді Надєждіна не вдалося довести, що підписи були забраковані помилково. Усього недійсними робоча група визнала 9147 підписів (8,7% із зданих 104734 підписів). Серед них начебто знайшлися підписи 11 померлих людей.

Раніше росіяни збирали підписи за кандидата в президенти від партії «Громадянська ініціатива» Бориса Надєждіна. Він прямо засуджує війну і називає себе противником Путіна. Однак в реальності Надєждін може бути просто ручним кандидатом російського диктатора. Зокрема, у розмові з виданням «Медуза» знайомий Надєждіна восени 2023 року говорив, що висуватись у президенти політику запропонували в адміністрації президента – при цьому сам кандидат це заперечує. 

Також стало відомо, що Путін отримав статус кандидата у президенти. У разі перемоги Путін обійматиме посаду глави держави до 2030 року. 

Читайте також: Кандидат Надєждін. Що задумав Путін?
Теги: вибори в Росії Азія подорож Борис Надєждін

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