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Прикордонники затримали таксі, яке везло чоловіків до Румунії в обхід пунктів пропуску

Надія Карбунар
glavcom.ua
Прикордонники затримали таксі, яке везло чоловіків до Румунії в обхід пунктів пропуску
Наразі водію таксі загрожує кримінальна відповідальність
фото: Державна прикордонна служба

Мешканці Київської та Чернівецької областей заплатили за подорож по дві тисячі євро

Оперативні співробітники Чернівецького прикордонного загону неподалік рубежу з Румунією зупинили автомобіль. Ним місцевий таксист мав намір перевезти через кордон в обхід пунктів пропуску двох чоловіків. Про це інформує Державна прикордонна служба.

Мешканці Київської та Чернівецької областей заплатили за подорож по дві тисячі євро.

Їхніми діями дистанційно керував організатор схеми. Його особу встановлено, вживаються заходи з пошуку та затримання порушника.

Наразі водію таксі загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України.

Прикордонники затримали таксі, яке везло чоловіків до Румунії в обхід пунктів пропуску фото 1

Відносно його «клієнтів» складені матеріали про адміністративне правопорушення.

Раніше українські прикордонники не пропустили через кордон футбольну команду «Покрова АМП».

 

Теги: таксі автомобіль кордон подорож

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