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Олексій Копитько Експерт та блогер

Путін усуває головного конкурента на виборах?

glavcom.ua
Бориса Надєждіна не буде допущено до виборів у РФ?
фото з відкритих джерел

Імовірно, незабаром ми маємо побачити схваленого Кремлем опонента

Російська влада зробила заяву, яка фактично означає, що «антивоєнного кандидата» у президенти РФ Бориса Надєждіна не буде допущено до виборів (рішення оформлять за 2 дні). Нібито перевірка аркушів із підписами за висунення цього кандидата виявила неприпустимо високий відсоток браку.

Зараз по росмедіа, зокрема – ліберальним, активно розганяється версія, що Надєждін сам винен. Бо його могла «підставити» частина команди, яка нібито свідомо направила в ЦВК підроблені підписи.

Версія «самі винні» – просто ідеальна для деморалізації тих людей, які підтримали Надєждіна. Тут вам і зрада, тут вам і недієздатність. Загалом – жалюгідні людишки, ці опоненти влади.

Нюанс ось у чому. Жодних ілюзій щодо власне кандидата Надєждіна і його «шансів» не було. Однак йому було дозволено виголошувати в ефір речі, які резонували серед частини росгромадян. Він артикулював і сприяв легалізації антивоєнного порядку денного. І росгромадян із таким запитом виявилося несподівано багато.

(Віддалено нагадує ситуацію в Білорусі, коли дружина опозиційного блогера стала точкою збірки сподівань незадоволених Лукашенком).

Що створило для Кремля небажані ризики. І меншим злом став недопуск Надєждіна.

Чому це не найкращий сценарій – я трохи раніше писав. Авторитарний кандидат у царі та претендент у світове політбюро має вигравати бездоганно. Відсутність конкуренції – це показник невпевненості, несолідно за таких амбіцій.

Версія, що опозиціонери «самі винні», для Кремля ідеальна також як сигнал на захід і в Китай. Мовляв, ми були готові грати в демократію, але ви самі бачите – ці диваки ні на що не здатні.

Не буду робити припущень – це Кремль провів спецоперацію з підписами через підсадних качок, чи справді самі накосячили, чи просто ЦВК через беззаконня забракувала підписи. Важливо, що серед росгромадян є настрої, які турбують владу. Раз є запит – значить, будуть виразники. Кремль має великий досвід створення контрольованих «опозиціонерів», для випускання пари. Інакше бунт.

Імовірно, незабаром ми маємо побачити схваленого Кремлем лідера (або кількох) руху родичів мобілізованих на «СВО».

Днями родичі (переважно – родички) намагалися влаштувати в Москві акцію для привернення уваги – покласти квіти до вічного вогню. Самих родичів не чіпали, а ось журналістів та інших, хто знімав акцію, поліція запакувала. Тобто, Кремль спробує максимально блокувати неконтрольоване висвітлення. Наступний хід – «очолити» рух, щоб потім його дискредитувати.

Загалом, не все там у них гладко. Потрібно підкидати їм завдань, щоб не встигали розбиратися.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія путінський режим вибори в Росії опозиція

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Олексій Копитько

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