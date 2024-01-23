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Реальна загроза Путіну? Що відомо про кандидата у президенти РФ Бориса Надєждіна

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Реальна загроза Путіну? Що відомо про кандидата у президенти РФ Бориса Надєждіна
Надєждін прямо засуджує війну в Україні та називає себе противником Путіна
фото з відкритих джерел

Кандидата у президенти РФ вже підтримали опозиційні політики

Росіяни збирають підписи за кандидата в президента від партії «Громадянська ініціатива» Бориса Надєждіна. Він прямо засуджує війну і називає себе противником Путіна, але деякі росіяни стверджують, що він є ручним кандидатом російського диктатора.

Надєждін вже зібрав понад 100 тис підписів виборців для висунення кандидатури на виборах президента РФ. Його підтримали лідер «Відкритої Росії» Михайло Ходорковський, а також соратники опозиціонера Олексія Навального.

Реальна загроза Путіну? Що відомо про кандидата у президенти РФ Бориса Надєждіна фото 1
Реальна загроза Путіну? Що відомо про кандидата у президенти РФ Бориса Надєждіна фото 2
Реальна загроза Путіну? Що відомо про кандидата у президенти РФ Бориса Надєждіна фото 3
Реальна загроза Путіну? Що відомо про кандидата у президенти РФ Бориса Надєждіна фото 4

«Ми вже зібрали 101 тис підписів. Ці підписи не ідеальні! У ЦВК потрібно буде подати 105 000 ідеальних підписів. Таких, до яких не можна причепитися. Саме тому нам необхідно зібрати якнайбільше неідеальних підписів. Зараз на сайт буде виставлена мета у 150 000 підписів», - йдеться у телеграм-каналі кандидата.

Російська Центральна виборча комісіє дозволила кандидату в президент збирати підписи наприкінці грудня – він одного суб'єкта РФ може бути не більше 2500 підписів. У своїй передвиборчій програмі Надєждін називає себе «принциповим противником політики чинного президента» і пише, що «Путін тягне Росію у минуле».

Однак в реальності Надєждін може бути просто ручним кандидатом російського диктатора. Зокрема, у розмові з виданням «Медуза» знайомий Надєждіна восени 2023 року говорив, що висуватись у президенти політику запропонували в адміністрації президента – при цьому сам кандидат це заперечує. Опозиційне видання «Верстка» в середині січня з посиланням на «джерело, близьке до адміністрації президента», стверджувало, що Надєждін був узгодженим кандидатом, але після того, як він почав виступати проти Путіна, у Кремлі «відмовилися від його підтримки».

Як відомо, у Росії президентські вибори призначили на 17 березня 2024 року. Ухвалені 2020 року поправки до російської конституції дозволяють чинному президентові Путіну висунутись на п'ятий термін.

За даними розслідувань російських медіа, перед кремлівськими чиновниками поставлене завдання забезпечити президентові на цих «виборах» понад 80% голосів.

Зауважимо, Росія готує суттєві фальсифікації й залякування виборців на окупованих територіях – британська розвідка розкрила, як Путін хоче використати «вибори» на окупованій території.

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Теги: путін Михайло Ходорковський вибори в Росії росіяни

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