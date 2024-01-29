Путін пішов на нове коло: отримав статус кандидата у президенти

ЦВК зареєструвала Путіна кандидатом у президенти

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала Володимира Путіна кандидатом на вибори президента Росії, які відбудуться 15-17 березня. Про це пишуть росЗМІ.

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«Зареєструвати кандидата на посаду президента Російської Федерації Володимира Володимировича Путіна, 1952 року народження, 29 січня 2024 року об 11 годині 23 хвилини», − йдеться в постанові, прийнятій на засіданні ЦВК.

Посвідчення про реєстрацію кандидата голова ЦВК Елла Памфілова вручила співголові виборчого штабу Путіна Володимиру Машкову. Той пообіцяв передати його президенту «найближчим часом».

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Путін оголосив про намір обиратись на п'ятий термін на початку грудня 2023 року. Він зробив це під час неформальної розмови зі спікером парламенту самопроголошеної «ДНР» Артемом Жогою.

Поточний термін повноважень диктатора Путіна спливає 7 травня 2024 року. Вибори президента РФ у 2024 році вперше відбуватимуться протягом трьох днів та із застосуванням дистанційного електронного голосування.

У разі перемоги Путін обійматиме посаду глави держави до 2030 року. Внесені 2020 року поправки до Конституції «обнулили» його попередні президентські терміни. Тим часом у Кремлі вже підготувалися до переобрання «основного кандидата». В адміністрації президента виходять із того, що явка на виборах має бути «70% плюс», а результат Путіна – «75% плюс».

Коментуючи майбутні президентські вибори, спікер Радфеда Валентини Матвієнко заявила, що вони стануть «історичними» і визначать «вектор нашого розвитку у крутий час тектонічних змін для всього людства». Памфілова, у свою чергу, зазначала, що вибори відбудуться в «токсичній геополітичній атмосфері, коли скинуто всі маски, впали останки старих демократичних декорацій».

Раніше стало відомо, що росіяни збирають підписи за кандидата в президента від партії «Громадянська ініціатива» Бориса Надєждіна. Він прямо засуджує війну і називає себе противником Путіна, але деякі росіяни стверджують, що він є ручним кандидатом російського диктатора.Надєждін вже зібрав понад 100 тис підписів виборців для висунення кандидатури на виборах президента РФ. Його підтримали лідер «Відкритої Росії» Михайло Ходорковський, а також соратники опозиціонера Олексія Навального.