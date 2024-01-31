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Чому іноземці рвуться до Німеччини, але швидко виїжджають? ЗМІ назвали декілька причин

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Чому іноземці рвуться до Німеччини, але швидко виїжджають? ЗМІ назвали декілька причин
Мігранти не завжди можуть знайти для себе місце у ФРН
фото із відкритих джерел

Найчастіше мігрантам не подобається у Німеччині ставлення та проблеми із обслуговуванням

Німецькі ЗМІ відповіли на питання про те, чому Німеччина щороку приваблює велику кількість мігрантів, але продовжує відчувати дефіцит робочої сили.  Про це йдеться у публікації видання Frankfurter Allgemeine.

За офіційними даними, ФРН щороку залишає понад мільйон людей. Але чому виникає проблема? Аналітики називають Німеччину країною не лише імміграції, а й еміграції. За офіційними даними, 2022 року з країни виїхало 1,2 млн осіб. Більшість –  іноземці, які повернулися назад на батьківщину.

І причин цього кілька. Найчастіше – цифровізація та зручність життя, яке багатьом нагадує подорож у минуле. «Обслуговування просто жахливе», –  сказав один із мігрантів, який приїхав, а потім виїхав із ФРН. Багато хто скаржиться і на погане ставлення до них німців. «Скільки би ти не перебував у Німеччині, «органічні німці» завжди бачать у тобі іноземця», –  наголосив інший мігрант. Є й ті, хто переїжджає до інших країн ЄС у пошуках більшого заробітку. Причому найчастіше до Швейцарії.

До слова, під кінець 2023 року німецькі центри зайнятості у співпраці з Федеральним міністерством праці та соціальних питань Німеччини зазначали, що планують пришвидшити процес інтеграції українців на німецький ринок праці. Незважаючи на те, що у Німеччині найбільше потребуються кваліфіковані робітники зі знанням німецької мови, центри зайнятості шукають нові рішення. Для цього запускається ініціатива під назвою JobTurbo. До того ж, 1 листопада, уряд Німеччини схвалив зміни щодо спрощення процедури працевлаштування для осіб, які клопочуть про надання їм притулку або мають відтерміновану депортацію.

Нагадаємо, майже 300 тис. громадян України в'їхали до Німеччини у 2023 році. Про це йдеться у заяві заяву державного секретаря Міністерства внутрішніх справ ФРН Махмута Оздеміра. Відповідаючи на запит депутата бундестагу Торстена Фрея, Оздемір заявив, що ця інформація зафіксована у Центральному реєстрі іноземних громадян Німеччини.Парламентар направив запит до МВС Німеччини з вимогою з'ясувати, скільки українців було зареєстровано у країні у період із січня по грудень 2023 року, а також скільки осіб з посвідкою на проживання залишили ФРН. Згідно з текстом відповіді міністерства, всього 2023 року до Німеччини в'їхали 293,1 тис. українців. При цьому наголошується, що 95,9 тис. українців із посвідкою на проживання виїхали з Німеччини.

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Теги: Німеччина ринок іноземці статистика робота подорож

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