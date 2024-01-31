Чому іноземці рвуться до Німеччини, але швидко виїжджають? ЗМІ назвали декілька причин

Найчастіше мігрантам не подобається у Німеччині ставлення та проблеми із обслуговуванням

Німецькі ЗМІ відповіли на питання про те, чому Німеччина щороку приваблює велику кількість мігрантів, але продовжує відчувати дефіцит робочої сили. Про це йдеться у публікації видання Frankfurter Allgemeine.

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За офіційними даними, ФРН щороку залишає понад мільйон людей. Але чому виникає проблема? Аналітики називають Німеччину країною не лише імміграції, а й еміграції. За офіційними даними, 2022 року з країни виїхало 1,2 млн осіб. Більшість – іноземці, які повернулися назад на батьківщину.

І причин цього кілька. Найчастіше – цифровізація та зручність життя, яке багатьом нагадує подорож у минуле. «Обслуговування просто жахливе», – сказав один із мігрантів, який приїхав, а потім виїхав із ФРН. Багато хто скаржиться і на погане ставлення до них німців. «Скільки би ти не перебував у Німеччині, «органічні німці» завжди бачать у тобі іноземця», – наголосив інший мігрант. Є й ті, хто переїжджає до інших країн ЄС у пошуках більшого заробітку. Причому найчастіше до Швейцарії.

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До слова, під кінець 2023 року німецькі центри зайнятості у співпраці з Федеральним міністерством праці та соціальних питань Німеччини зазначали, що планують пришвидшити процес інтеграції українців на німецький ринок праці. Незважаючи на те, що у Німеччині найбільше потребуються кваліфіковані робітники зі знанням німецької мови, центри зайнятості шукають нові рішення. Для цього запускається ініціатива під назвою JobTurbo. До того ж, 1 листопада, уряд Німеччини схвалив зміни щодо спрощення процедури працевлаштування для осіб, які клопочуть про надання їм притулку або мають відтерміновану депортацію.

Нагадаємо, майже 300 тис. громадян України в'їхали до Німеччини у 2023 році. Про це йдеться у заяві заяву державного секретаря Міністерства внутрішніх справ ФРН Махмута Оздеміра. Відповідаючи на запит депутата бундестагу Торстена Фрея, Оздемір заявив, що ця інформація зафіксована у Центральному реєстрі іноземних громадян Німеччини.Парламентар направив запит до МВС Німеччини з вимогою з'ясувати, скільки українців було зареєстровано у країні у період із січня по грудень 2023 року, а також скільки осіб з посвідкою на проживання залишили ФРН. Згідно з текстом відповіді міністерства, всього 2023 року до Німеччини в'їхали 293,1 тис. українців. При цьому наголошується, що 95,9 тис. українців із посвідкою на проживання виїхали з Німеччини.