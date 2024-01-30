Путін відзвітував про свої доходи за шість років

Путін володіє 77-метровою квартирою в Петербурзі та одним гаражем площею 18 квадратних метрів

Перед президентськими виборами у РФ Центральна виборча комісія Росії опублікувала декларацію про доходи диктатора Володимира Путіна, де вказано, що з 2018 року він заробив майже 29 млн грн. Про це повідомляє Meduza.

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«За шість років, з 2018 по 2022 рік, Путін заробив 67 млн 591 тис. 875,34 рубля (приблизно 28,6 млн грн – «Главком»). Це зарплата президента РФ, дохід від вкладів у банках, цінних паперів, а також пенсія, зокрема військова, і продаж майна», – йдеться в повідомленні.

У декларації Путіна, як і 2018 року, коли він звітував перед ЦВК минулого разу, зазначено, що він володіє 77-метровою квартирою в Петербурзі та одним гаражем площею 18 квадратних метрів там же.

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Також не змінився список належних йому транспортних засобів: два ГАЗ М21, випущених у 1960 і 1965 роках, ВАЗ 2121 2009 року і причіп «Скіф»1987 року.

У власності Путіна, як і раніше, перебувають 230 акцій банку «Санкт-Петербург» (ціна однієї акції на Мосбіржі становить 280,49 рубля).

Відзначається, що за шість років скоротилася кількість рахунків у банках, зареєстрованих на ім'я Путіна – з 13 до 10. Проте сума накопичень на них зросла майже вчетверо – з 13,8 млн рублів до 54,4 млн (майже 23 млн грн).

За останні 12 років сума накопичень збільшилася майже вдесятеро – у 2012 році Путін повідомляв, що на його рахунках 5,7 млн рублів.

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Зазначимо, що опублікована ЦВК декларація Путіна є офіційною. Однак російські розслідувачі публікували раніше численні матеріали щодо коштовних активів Путіна та його оточення. Зокрема, щодо резиденції на Валдаї чи палацу на березі Чорного моря біля Геленджика.

Нагадаємо, журналісти російського видання «Проект» вперше опублікували інтерʼєри резиденції російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї. Поруч із нею спеціально збудували деревʼяний терем для коханки Путіна Аліни Кабаєвої та їхніх спільних дітей.

До слова, російський диктатор Володимир Путін збудував «царське село» у підмосковному Ново-Огарьові. Через підставних осіб та закордонні офшори він скупив ділянки та будинки навколо своєї резиденції та роздав їх родичам

До слова, старша дочка президента Володимира Путіна Марія Воронцова у 2021 році заробила 9,6 млн рублів, молодша Катерина Тихонова – 5,7 млн.