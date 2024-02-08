Путін прибрав головного конкурента на виборах

ЦВК виявив перевищення допустимого відсотка браку у зібраних політиком підписах

Російський Центрвиборчком одноголосно відмовив в реєстрації кандидату в президенти Борису Надєждіну. Він збирається оскаржувати це рішення у Верховному суді РФ.

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Центрвиборчком не допустив політика до участі у виборах президента Росії і проголосував за відмову у реєстрації. Надєждін на засіданні комісії просив відкласти до 10 лютого рішення про реєстрацію для продовження перевірки підписів, однак глава комісії Елла Памфілова відмовилася продовжувати термін.

Раніше робоча група ЦВК нарахувала понад 15% браку в поданих ним підписах за максимально допустимих 5% – команді Надєждіна не вдалося довести, що підписи були забраковані помилково. Усього недійсними робоча група визнала 9147 підписів (8,7% із зданих 104734 підписів). Серед них начебто знайшлися підписи 11 померлих людей.

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«Я не звинувачую кандидатів, вони змушені працювати з великою кількістю збирачів. Але якщо з'явилися померлі, у мене була така ініціатива – весь список паплюжиться», – сказав на засіданні заступник голови ЦВК Микола Булаєв.

Серед інших порушень, які знайшов Центрвиборчком – у 1 767 випадках збирач був відсутній у списку збирачів, у 995 даних збирача не відповідали нотаріально завіреним даним у списку збирачів, а у 123 випадках від імені збирача, на думку експертів комісії, засвідчувальні записи виконувала третя особа. Крім того, двоє збирачів, як з'ясувалося, були членами виборчкомів, що заборонено.

Надєждін, якого висунула непарламентська партія «Громадянська ініціатива», мав зібрати та здати до ЦВК загалом 100 тис підписів (не більше 2500 від кожного регіону). Підписні листи, як пояснив Булаєв, перевіряли за допомогою нейромереж, а потім перевіряли ще раз 40 експертів.

Російський політик Борис Надєждін фото з відкритих джерел

Як стверджували у штабі Надєждіна, його команді вдалося зібрати понад 200 тис підписів. 31 січня політик подав до ЦВК дозволених 105 тис «ідеальних підписів» – їх спеціально відбирали, щоб мінімізувати відсоток браку. Але в понеділок, 5 лютого, робоча група ЦВК оголосила представникам політика, що брак таки було виявлено – 15,348% за максимально допустимих 5%.

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Надєждін та представники його штабу заявили, що доводитимуть необґрунтованість рішення робочої групи та «відбиватимуть» забраковані підписи, а якщо зробити цього не вдасться, то підуть до Верховного суду РФ.

Таким чином, у країні-агресорці залишилося чотири кандидати у президенти:

Нагадаємо, росіяни збирають підписи за кандидата в президенти від партії «Громадянська ініціатива» Бориса Надєждіна. Він прямо засуджує війну і називає себе противником Путіна.

Однак в реальності Надєждін може бути просто ручним кандидатом російського диктатора. Зокрема, у розмові з виданням «Медуза» знайомий Надєждіна восени 2023 року говорив, що висуватись у президенти політику запропонували в адміністрації президента – при цьому сам кандидат це заперечує.

Також стало відомо, що Путін отримав статус кандидата у президенти. У разі перемоги Путін обійматиме посаду глави держави до 2030 року.