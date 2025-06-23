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Малюк розказав, як російські митники допомогли реалізувати спецоперацію «Павутина»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Малюк розказав, як російські митники допомогли реалізувати спецоперацію «Павутина»
Василь Малюк: Ми були об’єднані одним правильним оперативним замислом, ідеєю. І в нас вийшло
колаж: glavcom.ua

Малюк повідомив подробиці легендарної спецоперації

Голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк розповів подробиці спецоперації «Павутина». Ця операція, що тривала один рік, шість місяців і дев’ять днів, була спрямована на знищення російських ракетоносіїв і вимагала нестандартних рішень, включно з корупцією російських митників. Про це він розповів на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Малюк повідомив, що одним із ключових елементів операції було виготовлення спеціальних автономних «будиночків» для дронів. Вони були оснащені системами сонячних панелей та EcoFlow-батарей для постійного підживлення, що дозволяло дронам стартувати максимально зарядженими навіть за екстремальних температур до -50 градусів.

Ці «будиночки» транспортувалися окремо. Заїжджаючи на територію Росії, вони підпадали під санкційну групу товарів (EcoFlow, сонячні батареї). «Почалася ціла історія, окремо ми були змушені навіть корумпувати російських митників», – зізнався голова СБУ.

Операція «Павутина» стартувала у листопаді 2023 року у відповідь на масовані обстріли російськими військами мирних українських міст. Головним завданням СБУ було знищення ракетоносіїв ворога.

Малюк зазначив, що коло осіб, які знали про деталі цієї операції, було надзвичайно обмеженим. Звісно, про це знав президент, якому Малюк пояснював усі труднощі, етапи та деталі. «Він цікавився, скільки по часу залишається, як я це бачу і коли зможемо вдарити", – розповів голова СБУ. Також був поінформований ще один близький співробітник СБУ, інші – лише дуже вузькопрофільно.

Василь Малюк високо оцінив роботу всіх учасників операції: «Ми були об’єднані одним правильним оперативним замислом, ідеєю. І в нас вийшло. Дуже достойна робота, я вважаю, всіх учасників. Це маркер того, що Україна працює інтелектом. І здатна на нестандартні рішення, які змінюють історію ведення воєн».

Глава СБУ підкреслив, що «Павутина» є «вершиною айсберга логістичних, дронових, агентурних наших унікальних підходів. Дистанційної роботи, штучного інтелекту». За його словами, саме в цій операції все було зведено в єдине ціле. «А зростається воно і ефективно працює лише в тому випадку, коли це робиться, без перебільшень, з щирим серцем, з вірою в результат, з позитивом і всі учасники максимально віддані справі», – додав Малюк.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін у 2023 році підписав таємний указ про «диверсійний шум». Його виконавцями стали спецслужби РФ, зокрема Федеральна служба безпеки та Головне розвідувальне управління. Про це глава СБУ Василь Малюк розповів під час закритої зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

Керівник Служби безпеки України розповів, як російські загарбники намагалися підірвати центральний офіс СБУ в столиці. Молода дівчина намагалася пронести у будівлю 7 кг вибухівки.

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Теги: росія СБУ Василь Малюк

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