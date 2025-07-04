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За чиїм наказом США зупинили постачання зброї Україні? Версія NBC News

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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За чиїм наказом США зупинили постачання зброї Україні? Версія NBC News
Гегсет наказав об'єднаному штабу Пентагону переглянути запаси всіх боєприпасів
фото: Facebook/Pete Hegseth

Об’єднаний штаб повідомив, що подальша військова підтримка України не загрожує боєготовності армії США

Глава Пентагону Піт Гегсет одноосібно розпорядився призупинити доставку військової допомоги Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Зазначається, що це був третій випадок, коли Гегсет самостійно зупинив поставки допомоги в Україну. У двох попередніх випадках, у лютому та травні, його дії були скасовані через кілька днів.

Спочатку Гегсет доручив об’єднаному штабу Пентагону перевірити запаси всіх боєприпасів. Перевірка нібито показала, що запаси деяких високоточних боєприпасів критично низькі. Попри це, Об’єднаний штаб вирішив, що подальша військова підтримка України не загрожує боєготовності армії США. Та зрештою Гегсет самостійно ухвалив рішення зупинити допомогу Україні.

Цей крок міністра оборони підтримав його заступник Елбрідж Колбі, який давно виступає за скорочення участі США в Україні й переміщення зброї та ресурсів до Тихоокеанського регіону для протидії Китаю.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет віддав наказ призупинити відправку партії ракет та боєприпасів в Україну через занепокоєння щодо запасів Збройних сил США. Зокрема, йдеться про ракети Patriot, Gmlrs і Hellfire.

Офіційні особи США заявили, що боєприпаси не постачатимуть Україні протягом кількох місяців. Офіційно рішення призупинити допомогу трактується пріоритетом інтересів США після аналізу готовності армії. Представниця Білого дому Анна Келлі вказала на необхідність захисту національної обороноздатності.

До слова, видання Politico повідомлялося, що Пентагон тимчасово призупинив постачання деяких зенітних ракет і високоточних боєприпасів Україні через занепокоєння щодо зменшення власних запасів озброєння.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав українців реагувати тільки на офіційну інформацію щодо можливого припинення поставок американської зброї.

Натомість журнал The Economist назвав однією з причин того, що США призупинили військову допомогу Україні, є особисте ставлення президента США Дональда Трампа до президента Володимира Зеленського. 

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Теги: військова допомога США Пентагон Піт Гегсет

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