Греція попередила Європу про загрозу ще однієї війни

Греція закликала Європу приборкати Туреччину

Європа ризикує створити таку ж ситуацію, як в Україні, якщо не покладе край запальній риториці Туреччини щодо Афін. Про це заявила влада Греції.

Міністерство закордонних справ Греції надіслало листи до НАТО, ООН та ЄС, у якіх поскаржилось на заяви президента Туреччини стосовно островів в Егейському морі, назвавши їх «неспровокованими, неприйнятними та образливими для Греції та грецького народу», і попросило організації засудити поведінку Анкари. Про це повідомляє Politico.

«Не зробивши цього вчасно або недооцінивши серйозність справи, ми ризикуємо знову стати свідками ситуації, подібної до тієї, що зараз розгортається в іншій частині нашого континенту», – йдеться в листі міністра закордонних справ Греції Нікоса Дендіаса, який натякає на вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Греція «захопила» демілітаризовані острови в Егейському морі, і пригрозив жорсткою відповіддю.

Греція у відповідь на заяву Ердогана зазначила, що не уподібниться до «обурливої щоденної черги» заяв та погроз Туреччини.

«Ми повідомимо наших союзників і партнерів про зміст провокаційних заяв, щоб стало очевидно, хто підриває згуртованість нашого альянсу в небезпечний період (Греція та Туреччина є членами НАТО – «Главком»)», – заявило міністерство закордонних справ країни.

Анкара стверджує, що острови Егейського моря були передані Греції за договорами 1923 і 1947 років за умови, що вона не розміщуватиме там військових. Туреччина оскаржуватиме суверенітет Афін над островами, якщо договір буде порушено, заявив глава МЗС Мевлют Чавушоглу. Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс назвав таку позицію Анкари «абсурдною».