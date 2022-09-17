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Греція передасть Україні радянські БМП-1

Альона Боженко
glavcom.ua
Греція передасть Україні радянські БМП-1
Греція передасть 40 радянських БМП-1 для України
фото ілюстративне

БМП-1 – перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина

Греція передасть Україні 40 радянських БМП-1. Про це повідомила пресслужба міністерства оборони Греції.

«Відповідно до рішення прем'єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса та канцлера Німеччини Олафа Шольца, міністр національної оборони Нікоса Панайотопулоса та міністра оборони Німеччини Крістін Ламбрехт, з метою підтримки оборони України домовились про передачу з Греції в Україну 40 броньованих машин БМП-1», – йдеться у повідомленні.

В рамках схеми «кругового обміну», ця техніка надається в обмін на таку ж кількість більш сучасних німецьких Marder.

БМП-1 – перша радянська серійна бойова броньована гусенична машина, здатна плавати та призначена для транспортування особового складу мотострілецьких підрозділів на поле бою, підвищення його мобільності, озброєності та захищеності на полі бою, а також для сумісних дій з танками у бою.

Нагадаємо, Німеччина поставить Україні ще дві системи залпового вогню Mars II і 50 броньованих машин Dingo.

Зауважимо, нещодавно Збройні сили України отримали від Німеччини ще п’ять зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, а також першу радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби Cobra. 

Теги: Греція військова техніка Україна

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