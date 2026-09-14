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Генпрокурор Кравченко виїхав до Франції: ексклюзивні подробиці

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Генпрокурор Кравченко виїхав до Франції: ексклюзивні подробиці
Поїздка генпрокурора відбувається на тлі його заяви про відставку та конфлікту з керівництвом антикорупційних органів
фото: Офіс генерального прокурора України

Руслан Кравченко підписав наказ про власне п’ятиденне відрядження до Парижа

Генеральний прокурор Руслан Кравченко з 13 вересня перебуває у службовому відрядженні у Франції. Відповідний наказ про своє п’ятиденне відрядження він підписав сам. Кравченко поїхав до Парижа для участі у слуханні парламентської мережі Парламентської асамблеї Ради Європи щодо українських дітей. Про це свідчить копія наказу генерального прокурора, яка є у розпорядженні «Главкома».

Факт його перебування за кордоном у відрядженні підтвердила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Згідно з документом, Кравченко відбув у Францію для участі у заході під назвою «Парламентські заходи щодо українських дітей у контексті міжнародної відповідальності».

Відрядження розраховане на п’ять діб – з 13 вересня. Окремо в наказі зазначено, що витрати на перебування Кравченка за кордоном бере на себе сторона, яка організовує захід.

Напередодні стало відомо, що Кравченко виїхав за межі України. Сам генпрокурор підтвердив, що перебуває за кордоном у службовому відрядженні та має провести зустрічі з міжнародними партнерами.

Поїздка генпрокурора відбувається на тлі його заяви про відставку та конфлікту з керівництвом антикорупційних органів. 14 вересня Кравченко оприлюднив підозру директору НАБУ Семену Кривоносу.

Нагадаємо, 5 вересня стало відомо про спецоперацію НАБУ і САП «Карфаген», у межах якої фігурують працівники Офісу генерального прокурора. Слідство перевіряє їхню можливу причетність до схеми з незаконними колцентрами. Наступного дня генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має жодного стосунку до кришування колцентрів та заперечив свою причетність до фігурантів справи.

Вже 7 вересня Кравченко спочатку заявив, що готовий залишити посаду на прохання президента, Верховної Ради або колег, а ввечері подав заяву про відставку. Він назвав рішення політичним і заперечив звинувачення на свою адресу.

Вранці14 вересня Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. НАБУ у відповідь повідомило, що Кривоносу офіційно підозру не вручали. Того ж дня стало відомо, що Кравченко виїхав до Франції. «Главком» отримав ексклюзивні подробиці його поїздки.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що Кравченко має залишити посаду, а до Верховної Ради надійшло подання про його звільнення.

Варто зазначити, що комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одноголосно підтримав подання президента про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. 

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Теги: Руслан Кравченко корупція корупція в Україні Україна Франція Генпрокурор

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