Греція підписала угоду щодо закупівлі 20 винищувачів F-35A: що це означає

Купівля Грецією F-35 було політично складною ситуацією через тривалу напруженість у відносинах між країною та Туреччиною

«Греція будує потужні збройні сили, купуючи найсучасніші бойові літаки в світі», – міністр оборони країни

Греція офіційно підписала угоду про закупівлю 20 винищувачів F-35A Joint Strike Fighters, ставши 19 країною, яка експлуатує реактивні літаки п’ятого покоління виробництва Lockheed Martin. Про це повідомив міністр оборони Нікос Дендіас.

«Греція будує потужні збройні сили, купуючи найсучасніші бойові літаки в світі», – сказав Дендіас.

Breaking Defense пише, що угода дає країні НАТО великий поштовх до модернізації її військово-повітряних сил, замінивши застарілі літаки F-4 і Mirage 2000. Наразі буде куплено 20 літаків на суму $3,76 мільярда: постачання розпочнуться у 2028 році та триватимуть до 2033 року.

«Протягом кількох десятиліть ВПС Греції були нашим партнером, і для нас велика честь продовжувати ці відносини, оскільки Греція стає 19-ю країною, яка приєднується до програми F-35. F-35 – єдиний винищувач, придатний для зміцнення суверенітету Греції і оперативної спроможності її союзників», – сказав віцепрезидент Lockheed і генеральний менеджер програми F-35 Бріджит Лодердейл.

Водночас Breaking Defense пише, що купівля Грецією F-35 було політично складною ситуацією у зв'язку із напруженими відносинами між країною та Туреччиною.

Нагадаємо, що Греція має намір вивести з експлуатації 32 старих винищувачі F-16 Block-30 та продати їх Сполученим Штатам для подальшої передачі ЗСУ.