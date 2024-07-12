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Bloomberg пояснив, скільки літаків F-16 отримає Україна до кінця літа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Bloomberg пояснив, скільки літаків F-16 отримає Україна до кінця літа
Україна, ймовірно, зможе розмістити ескадрилью F-16
фото з відкритих джерел

Процес відправки винищувачів в Україну ускладнюється питаннями щодо запчастин

Україна очікує отримати шість літаків F-16 цього літа і загалом до 20 – до кінця року. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За словами людей, знайомих з цим питанням, процес відправки військових літаків в Україну наразі ускладнюється питаннями щодо запчастин і мовним бар'єром між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами.  Також існує занепокоєння, що в Україні не вистачає злітно-посадкових смуг, а ті, що є, вразливі до російських атак.

За словами одного зі співрозмовників, Україна, ймовірно, зможе розмістити ескадрилью F-16 – від 15 до 24 літаків. Інший співрозмовник агентства сказав, що Київ очікує отримати шість F-16 цього літа і до 20 – до кінця року.

Виклики щодо F-16 були настільки серйозними, що викликали сумніви щодо доцільності відправки літаків в Україну і того, чи не є це дуже дорогим проявом підтримки президента Володимира Зеленського, пише агентство. Високопоставлений посадовець НАТО, з яким спілкувалось агентство, перерахував три основні питання, які турбують планувальників з доставки F-16.

По-перше, літаки повинні бути реконфігуровані залежно від їхніх завдань, таких як розвідка або бойові дії. По-друге, в Україні не так багато довгих, якісних злітно-посадкових смуг, необхідних для F-16, або укриттів для захисту від російських атак. По-третє, логістика підтримки літаків є складною – починаючи від потреби в запчастинах і закінчуючи технічним обслуговуванням і пошуком інженерів. 

Інший представник НАТО зазначив, що Україна намагається досягти за кілька місяців того, що зазвичай займає три-чотири роки. Натомість представник компанії Lockheed Martin, яка виготовляє F-16, не пояснив як буде здійснюватися обслуговування або постачання запчастин для літаків.

Нагадаємо, Данія та Нідерланди розпочали процес передачі Україні перших літаків F-16. Винищувачі вже перебувають на шляху до нашої країни.

Як повідомлялося, Росія регулярно атакує українську авіабазу у Старокостянтинові на Хмельниччині, намагаючись завадити розгортанню винищувачів F-16. Україна не повідомляє про майбутні місця базування, але РФ вже націлена на більшість аеродромів, де потенційно можуть бути розміщені бойові літаки.

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Теги: літак винищувач аеродром F-16

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