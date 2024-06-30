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Приватний літак розбився на автостраді поблизу Парижа: є загиблі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Приватний літак розбився на автостраді поблизу Парижа: є загиблі
Жодна машина не постраждала в авіакатастрофі, яка сталася на автомагістралі А4 в Нуаз'єлі на схід від французької столиці
фото: actu.fr

Внаслідок аварії автомагістраль перекрили в обох напрямках

Троє людей загинули 30 червня, коли невеликий літак, у якому вони перебували, розбився на автомагістралі на схід від Парижа. Про це повідомляють французькі ЗМІ.

За словами джерела в поліції, аварія сталася через те, що невеликий літак зачепив високовольтну лінію електропередачі.

Жодна машина не постраждала в авіакатастрофі, яка сталася на автомагістралі А4 в Нуаз'єлі на схід від французької столиці. Проте внаслідок аварії автомагістраль перекрили в обох напрямках.

Прокурор Мо Жан-Батіст Бладьє повідомив, що жертвами були «двоє чоловіків і жінка», додавши, що пілот «народився в 1989 році». Проводиться розслідування під керівництвом жандармерії повітряного транспорту.

Нагадаємо, уряд Малаві підтвердив загибель віцепрезидента, доктора Саулос Чіліма та ще дев'ятьох людей, включаючи його дружину, внаслідок авіакатастрофи в гірському масиві Чікангава. Про це пише CBS News.

Також в Амурській області розбився вертоліт. Внаслідок інциденту усі росіяни на борту загинули. Про це повідомляють російські ЗМІ. «Невеликий п'ятимісний Robinson R-66 розбився в Тиндинському районі Амурської області. На борту було чотири людини. За попередніми даними, усі загинули», – повідомили екстрені служби РФ.

До слова, вертоліт, який перевозив президента Ірану Ібрагіма Раїсі, потрапив в аварію вдень 19 травня. Місце катастрофи за участю президента Раїсі та високопосадовців, які його супроводжували, було знайдено після годин інтенсивних пошуків у гірському районі в провінції Ірану Східний Азербайджан. 

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Теги: санкції літак прокурор вертоліт аварія розслідування жінка пілот росіяни

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