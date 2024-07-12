СБУ затримала одного з головних податківців Києва, у Росії впав пасажирський літак. Головне за 12 липня

Виконувача обовʼязків заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва було викрито на корупції

СБУ спіймала на корупції одного з головних податківців Києва, у Росії впав пасажирський літак, глава Пентагону провів розмову з очільником Міноборони РФ. «Главком» склав добірку новин 12 липня, щоб ви були в курсі головних подій:

Оформлення статусу учасника бойових дій в «Дії»

Оформити статус учасника бойових дій можна буде на порталі «Дія». Як зазначив глава Мінцифри Михайло Федоров, щоб подати документи на статус учасника бойових дій треба звертатися до спеціальної комісії або до військової частини. Натомість сервіс у «Дії» має спростити життя захисникам і зменшити навантаження на кадрові служби військових частин.

Крім того, подати заяву про отримання статусу учасника бойових дій офлайн можна буде в будь-якому ЦНАПі незалежно від зареєстрованого місця проживання.

У Росії впав пасажирський літак

У Підмосков'ї в Коломенському районі впав пасажирський літак Sukhoi Superjet 100. «Суперджет» упав у Підмосков'ї під час тестового польоту після планового ремонту. Пасажирів на борту не було. За даними російських ЗМІ, троє пілотів, які перебували на борту, загинули.

СБУ спіймала на корупції одного з головних податківців Києва

Виконувача обовʼязків заступника начальника Головного управління Державної податкової служби Києва викрито на корупції.

Згідно з матеріалами справи, затриманий причетний до вимагання неправомірної вигоди від столичних підприємців. Зазначається, що фігурант одержував хабарі від директора київської компанії, яка займається оптовою торгівлею твердим, рідким та газоподібним паливом. В обмін на це чиновник обіцяв підприємцю надати ліцензії на продаж пального. Для комунікації та передачі хабаря затриманий залучив знайомого.

Глава Пентагону провів розмову з очільником Міноборони РФ

Очільник Пентагону Ллойд Остін сьогодні, 12 липня, провів другу телефонну розмову з російським міністром оборони Андрієм Білоусовим.

Тим часом у російському Міноборони заявили, що розмова відбулася з ініціативи РФ. Під час телефонного дзвінка начебто обговорювали «запобігання загрозам безпеці та зниження ризику можливої ескалації».

Bloomberg пояснив, скільки літаків F-16 отримає Україна до кінця літа

Україна очікує отримати шість літаків F-16 цього літа і загалом до 20 – до кінця року. Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Процес відправки військових літаків в Україну наразі ускладнюється питаннями щодо запчастин і мовним бар'єром між українськими пілотами та їхніми іноземними інструкторами. Також існує занепокоєння, що в Україні не вистачає злітно-посадкових смуг, а ті, що є, вразливі до російських атак.

За словами одного зі співрозмовників, Україна, ймовірно, зможе розмістити ескадрилью F-16 – від 15 до 24 літаків. Інший співрозмовник агентства сказав, що Київ очікує отримати шість F-16 цього літа і до 20 – до кінця року.