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США вперше розмістять винищувачі F-35 у Японії

Наталія Порощук
glavcom.ua
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США вперше розмістять винищувачі F-35 у Японії
F-35A здатні уникати радіолокаційного виявлення
фото: US Air Force

Модернізація тактичної авіації США буде проводитися протягом наступних кількох років у тісній координації з урядом Японії

Міністерство оборони США оголосило, що вперше розмістить 48 винищувачів-невидимок F-35A на авіабазу Місава в північно-східній префектурі Японії Аоморі. Про це повідомляє Kyodo.

Видання зазначає, що F-35A здатні уникати радіолокаційного виявлення та замінять 36 літаків F-16.

F-16 будуть передислоковані на американську авіабазу Кадена в південній префектурі Японії Окінава на заміну виведеним із експлуатації винищувачам попередньої серії F-15.

Пентагон заявив, що на тлі викликів безпеці, створених Китаєм, Північною Кореєю та Росією, модернізація тактичної авіації США буде проводитися протягом наступних кількох років у тісній координації з урядом Японії. Цей крок є частиною зусиль щодо подальшого зміцнення американо-японського альянсу та зміцнення стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні, повідомили у відомстві.

До слова, Японія та США обговорюють співпрацю у сфері військової техніки з метою надати Україні більшу кількість боєприпасів. Крім того, йдеться і про розширення можливостей для ремонту американських військових кораблів і винищувачів у Японії.

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Теги: росія США Японія Китай Північна Корея винищувач

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