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Росія посилює атаки на авіабази України: названо мету

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія посилює атаки на авіабази України: названо мету
Росія посилює атаки, використовуючи «планерні бомби»
фото: pixabay.com

Протягом кількох днів було завдано кількох масштабних ударів по українських базах

За кілька днів до майбутнього саміту НАТО, який має відбутися у Вашингтоні з 9 по 11 липня, Росія посилила удари по його українських авіабазах. На думку аналітиків, це пов’язано із незабаром офіційним отриманням Україною перших винищувачів F-16. Про це повідомляє Le Monde.

Видання пише, що протягом кількох днів було завдано кількох масштабних ударів по українських базах. Спочатку в Миргороді 1 і 2 липня в Полтавській області центральної України, а потім по Довгинцевому, в Дніпровському районі, розташованій за 80 кілометрів від лінії фронту.

«Москва стверджувала, що було знищено щонайменше шість винищувачів. Українці не заперечували ці втрати, хоча й намагалися їх применшити», – йдеться у матеріалі.

До того ж Росія посилила атаки «планерними бомбами». Їх важко виявити та запускаються вони літаками за межами досяжності української протиповітряної оборони.

«Протистояти їм майже неможливо, хіба що відбити літаки, які їх запускають», – зазначив науковий співробітник Інституту стратегічних і оборонних досліджень в Ліоні Йоганн Мішель.

Нагадаємо, що триває 865-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія F-16 Україна війна

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