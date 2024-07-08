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Орбан прибув до Китаю

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Орбан прибув до Китаю
Орбан у Китаї проведе зустріч із Сі Цзіньпіном
фото: Віктор Орбан/X

Орбан повідомив, що прибув до Пекіна, назвавши свій візит «Мирна місія 3.0»

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув із візитом до Китаю. Про це він написав у соцмережі X.

Орбан опублікував фото біля літака, де його зустрічають китайські колеги. До фото він додав короткий підпис «Мирна місія 3.0» і хештег Пекін.

Як повідомило агентство Reuters з посиланням на прессекретаря глави угорського уряду Берталана Хаваші, Орбан проведе зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном. За інформацією агентства, китайське МЗС також підтвердило візит політика.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який раніше цього тижня побував у Києві та Москві, може прямувати до столиці Китаю Пекіна. Про це повідомляли угорські новинні сайти з посиланням на дані радіолокаційного відстеження.

За даними порталу 444.hu, урядовий літак Dassault Falcon 7X летить із Будапешта до Пекіна, і голова угорського уряду Віктор Орбан може перебувати на його борту.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан планує наступного тижня здійснити ще кілька «несподіваних» візитів. Про це він розповів кореспонденту Die Weltwoche у літаку дорогою з Москви після зустрічі з праваителем РФ Володимиром Путіним. При цьому Орбан не став деталізувати свої плани.

«Я проведу кілька зустрічей наступного тижня, які будуть такими ж несподіваними і все ще під дуже сильним контролем. Тільки коли я приїду, всі здивуються, що я все-таки там», – заінтригував глава угорського уряду.

5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Перед цим прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан побував у Києві, де запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.

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Теги: Китай Віктор Орбан літак

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