На Донеччині воїни-зенітники збили російський Су-25

Уразити ворожий літак вдалося на Покровському напрямку

Воїни-зенітники окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка, приземлили черговий штурмовик Су-25, який тепер догорає в степах українського Донбасу. Про це інформує оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця».

Уразити ворожий літак вдалося на Покровському напрямку. Він обстрілював позиції підрозділів Сил оборони.

Нагадаємо, що 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка збила 23 травня Су-25.

Раніше, 18 травня, українські воїни збили російський Су-25 над Донеччиною.

Також українські захисники 13 травня збили ворожий гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Вартість одного такого – $16 млн

До слова, 11 травня на Авдіївському напрямку українські військові зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка збили російський штурмовик Су-25.