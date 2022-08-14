Видання Die Welt розповіло про нові плани Путіна

Німецьке видання пише, що Росія вже неодноразово натякала на «розширення географії війни». Казахстан і Грузія прогнозують, що вони стануть наступною ціллю окупантів

В наступних загарбницьких планах президента країни-агресорки Володимира Путіна може бути Казахстан і Грузія. Про це йдеться в матеріалі видання Die Welt. Журналісти зазначають, що політична еліта у РФ вже натякнула на розширення масштабів агресії й планів про "відновлення" СРСР.

Путін вже неодноразово наголошував, що вважає розвал Радянського Союзу не тільки «трагедією», але і «крахом історичної Росії». Мовляв, держава втратила «те, що було створено за тисячу років». Експерти зауважують, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну є свідченням того, що глава Кремля явно демонструє прагнення повернутися в минуле.

Історик Карл Шлегель зазначає, що варто поставитися серйозно до заяв таких російських чиновників, як заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв, який напередодні заявив, що колишній радянський Казахстан є «штучною державою», і тільки Росія може навести там порядок.

«Всі народи, які колись населяли великий і могутній СРСР, знову будуть жити разом в Дружбі», – написав Медведєв. І додав, що Грузія з окупованими Росією територіями Південної Осетії і Абхазії може об'єднатися з РФ тільки як одна держава.

Російське державне телебачення також закликає до реорганізації державної системи у все більш різких тонах. Головний пропагандист Володимир Соловйов нещодавно зазначив, що послання Путіна «ми ще навіть не починали» було направлено не тільки щодо України.

Російська телеведуча і пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі одного з телеканалів попередила, що вони можуть «дійти й до Варшави», а військовий експерт Олександр Артамонов в прайм-тайм пригрозив, що «ми покінчимо з існуванням старого світу і вступимо в нову епоху, на чолі якої стоїть Росія».

Все це, звичайно, можна назвати провокацією. Однак експерти додають, що до такого сценарію подій необхідно поставитися серйозно, а війни в Україні РФ здасться мало, і вона піде «звільняти» вже іншу країну колишнього Радянського Союзу.

«Після початку необґрунтованої й безцільної війни проти України, сусіди Росії бояться її як чуми. Адже виявилося, Путін може почати війну проти мирного сусіда просто так, без приводу і причини. Сьогодні в нацизмі звинуватили Україну, а завтра звинуватять Грузію чи Казахстан, збожеволілому кривавому режиму байдуже кого знищувати наступним. Спробувавши крові, росіяни вже не можуть зупинитися», – йдеться у статті.

Як відомо, Казахстан вже посилює свою обороноздатність, побоюючись війни з Росією. Крім того, Нур-Султан переосмислює становище Росії у своїй зовнішній політиці й налагоджує контакти з такими країнами, як США, Туреччина і Китай.

Нагадаємо, у серпні колишній президент Росії Медвєдєв опублікував на своїй сторінці «Вконтакте» пост, в якому погрожував після захоплення України напасти на Грузію та Казахстан. Він назвав Казахстан та Грузію «штучними, неповноцінними державами, які не мають права на існування та мають стати частиною Росії. У Казахстані відреагували на це. Також президент республіки Жомарт-Касим Токаєв заявив про намір країни продавати нафту без участі РФ.