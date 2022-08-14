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Видання Die Welt розповіло про нові плани Путіна

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Видання Die Welt розповіло про нові плани Путіна
На думку експертів, Росія після України піде «звільняти» інші країни колишнього Радянського Союзу
фото з відкритих джерел

Німецьке видання пише, що Росія вже неодноразово натякала на «розширення географії війни». Казахстан і Грузія прогнозують, що вони стануть наступною ціллю окупантів

В наступних загарбницьких планах президента країни-агресорки Володимира Путіна може бути Казахстан і Грузія. Про це йдеться в матеріалі видання Die Welt. Журналісти зазначають, що політична еліта у РФ вже натякнула на розширення масштабів агресії й планів про "відновлення" СРСР.

Путін вже неодноразово наголошував, що вважає розвал Радянського Союзу не тільки «трагедією», але і «крахом історичної Росії». Мовляв, держава втратила «те, що було створено за тисячу років». Експерти зауважують, що повномасштабне вторгнення РФ в Україну є свідченням того, що глава Кремля явно демонструє прагнення повернутися в минуле.

Історик Карл Шлегель зазначає, що варто поставитися серйозно до заяв таких російських чиновників, як заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв, який напередодні заявив, що колишній радянський Казахстан є «штучною державою», і тільки Росія може навести там порядок.

«Всі народи, які колись населяли великий і могутній СРСР, знову будуть жити разом в Дружбі», – написав Медведєв. І додав, що Грузія з окупованими Росією територіями Південної Осетії і Абхазії може об'єднатися з РФ тільки як одна держава.

Російське державне телебачення також закликає до реорганізації державної системи у все більш різких тонах. Головний пропагандист Володимир Соловйов нещодавно зазначив, що послання Путіна «ми ще навіть не починали» було направлено не тільки щодо України. 

Російська телеведуча і пропагандистка Ольга Скабєєва в ефірі одного з телеканалів попередила, що вони можуть «дійти й до Варшави», а військовий експерт Олександр Артамонов в прайм-тайм пригрозив, що «ми покінчимо з існуванням старого світу і вступимо в нову епоху, на чолі якої стоїть Росія».

Все це, звичайно, можна назвати провокацією. Однак експерти додають, що до такого сценарію подій необхідно поставитися серйозно, а війни в Україні РФ здасться мало, і вона піде «звільняти» вже іншу країну колишнього Радянського Союзу.

«Після початку необґрунтованої й безцільної війни проти України, сусіди Росії бояться її як чуми. Адже виявилося, Путін може почати війну проти мирного сусіда просто так, без приводу і причини. Сьогодні в нацизмі звинуватили Україну, а завтра звинуватять Грузію чи Казахстан, збожеволілому кривавому режиму байдуже кого знищувати наступним. Спробувавши крові, росіяни вже не можуть зупинитися», – йдеться у статті.

Як відомо, Казахстан вже посилює свою обороноздатність, побоюючись війни з Росією. Крім того, Нур-Султан переосмислює становище Росії у своїй зовнішній політиці й налагоджує контакти з такими країнами, як США, Туреччина і Китай.

Нагадаємо, у серпні колишній президент Росії Медвєдєв опублікував на своїй сторінці «Вконтакте» пост, в якому погрожував після захоплення України напасти на Грузію та Казахстан. Він назвав Казахстан та Грузію «штучними, неповноцінними державами, які не мають права на існування та мають стати частиною Росії. У Казахстані відреагували на це. Також президент республіки Жомарт-Касим Токаєв заявив про намір країни продавати нафту без участі РФ.

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Теги: Дмитро Медведєв війна росія Грузія Казахстан

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