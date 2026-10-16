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Росія атакувала Дніпро: у передмісті спалахнула пожежа, є загиблий

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Росія атакувала Дніпро: у передмісті спалахнула пожежа, є загиблий
Після російського удару на місці події працюють усі екстрені служби
фото: соцмережі

За попередніми даними, внаслідок удару також постраждали четверо людей

Російські війська завдали удару по Дніпру ввечері 16 жовтня. У передмісті після атаки спалахнула пожежа, загинув чоловік. Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених. Про це заявив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, пише «Главком».

Очільник ОВА повідомив про російський удар по Дніпру та пожежу в передмісті. За попередньою інформацією, тоді йшлося про чотирьох постраждалих. Згодом він також заявив про загибель чоловіка внаслідок атаки.

Після російського удару на місці події працюють усі екстрені служби. Інформація про обставини атаки, характер пошкоджень і стан постраждалих уточнюється.

Варто нагадати, що контррозвідка Служби безпеки України затримала двох російських агентів, які окремо один від одного збирали розвідувальну інформацію для підготовки ударів по Дніпру та Слов’янську. Фігурантів викрили на початку їхньої шпигунської діяльності, що дозволило убезпечити запасні командні пункти українських військ та автозаправні станції, які могли стати цілями ворога. 

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Теги: війна Дніпро обстріл

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