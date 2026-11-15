Принц Гаррі відвідав Львів із неоголошеним візитом

Член королівської родини побував на Всеукраїнських іграх Нескорених

Принц Гаррі відвідав Всеукраїнські ігри Нескорених у Львові. Він особисто підтримав ветеранів під час змагань із регбі на колісних кріслах. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує «Главком».

«І це особливо зворушливо, адже саме принц Гаррі у 2014 році заснував Invictus Games. А тепер приїхав до України, щоб бути поруч із нашими захисниками, для яких спорт став важливою частиною відновлення після поранень», – зазначив Максим Козицький.

Цьогоріч на Всеукраїнські ігри Нескорених у Львові зареєструвалися близько 500 учасників з усієї України. За результатами змагань сформують збірну із 60 ветеранів та військовослужбовців, які представлятимуть нашу державу на міжнародних Іграх Нескорених у Бірмінгемі у 2027 році.

Максим Козицький зазначив, що змагання з баскетболу та регбі на колісних кріслах вдалося провести у Львівській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. У межах обласної програми її зробили інклюзивною.

4 фото На весь екран







«Дякую принцу Гаррі за цю підтримку наших людей. Дуже цінно, що Україна та наші воїни мають таких друзів», – додав голова ЛОВА.

Як повідомляв «Главком», 23 квітня британський принц Гаррі, герцог Сассекський, прибув з візитом до України. Після прибуття до київського вокзалу Гаррі сказав: «Добре повернутися в Україну». В інтерв'ю ITV News герцог Сассекський розповів, що хоче «нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, та підтримати людей і партнерів, які виконують надзвичайну роботу щогодини кожного дня в неймовірно складних умовах».