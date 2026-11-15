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Принц Гаррі відвідав Львів із неоголошеним візитом

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Принц Гаррі відвідав Львів із неоголошеним візитом
Cаме принц Гаррі у 2014 році заснував Invictus Games
фото: Максим Козицький/Telegram

Член королівської родини побував на Всеукраїнських іграх Нескорених

 

Принц Гаррі відвідав Всеукраїнські ігри Нескорених у Львові. Він особисто підтримав ветеранів під час змагань із регбі на колісних кріслах. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує «Главком»

«І це особливо зворушливо, адже саме принц Гаррі у 2014 році заснував Invictus Games. А тепер приїхав до України, щоб бути поруч із нашими захисниками, для яких спорт став важливою частиною відновлення після поранень», – зазначив Максим Козицький.

Цьогоріч на Всеукраїнські ігри Нескорених у Львові зареєструвалися близько 500 учасників з усієї України. За результатами змагань сформують збірну із 60 ветеранів та військовослужбовців, які представлятимуть нашу державу на міжнародних Іграх Нескорених у Бірмінгемі у 2027 році.

Максим Козицький зазначив, що змагання з баскетболу та регбі на колісних кріслах вдалося провести у Львівській обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. У межах обласної програми її зробили інклюзивною.

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«Дякую принцу Гаррі за цю підтримку наших людей. Дуже цінно, що Україна та наші воїни мають таких друзів», – додав голова ЛОВА.

Як повідомляв «Главком», 23 квітня британський принц Гаррі, герцог Сассекський, прибув з візитом до України. Після прибуття до київського вокзалу Гаррі сказав: «Добре повернутися в Україну». В інтерв'ю ITV News герцог Сассекський розповів, що хоче «нагадати людям вдома та в усьому світі, з чим стикається Україна, та підтримати людей і партнерів, які виконують надзвичайну роботу щогодини кожного дня в неймовірно складних умовах».

Під час візиту в Києві герцога Сассекського годували українськими стравами, автором яких став шеф-кухар Володимир Ярославський, відомий українцям як суддя проєкту «МастерШеф Україна». 

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Теги: Львів принц Гаррі ветеран

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