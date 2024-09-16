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Гуманітарна ситуація на Курщині Путіна не хвилює. Військова комендатура надала докази

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Гуманітарна ситуація на Курщині Путіна не хвилює. Військова комендатура надала докази
Місцеві переказують свої запити: в якомусь селі є потреба у солі, хтось просить сірники
фото: Олег Пальчик, ТРО Медіа

Росія не запросила міжнародні гуманітарні організації про допомогу. Наразі її місцевим надає Сумська обласна військова адміністрація та  ЗСУ

Жодна міжнародна організація зараз не надає гуманітарної допомоги Курській області РФ. Причина полягає у тому, що від керівництва Російської Федерації не було жодного звернення до відповідних міжнародних організацій, зокрема, до Міжнародного Червоного Хреста чи ЮНІСЕФ. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив  пресофіцер військової комендатури у Курській області полковник Олексій Дмитрашківський.

Пресофіцер детально не знає, якою є процедура надання допомоги організаціями Міжнародного Червоного Хреста  та ЮНІСЕФ.  

«Вочевидь, у будь-якому разі має бути безпосереднє звернення держави до міжнародних організацій із проханням надати гуманітарну допомогу в населені пункти там, де не може забезпечити держава», – каже Дмитрашківський.

Пресофіцер розповів, що у першу чергу, жителям Курщини Україна постачає хліб та воду – це те, що, згідно з міжнародним гуманітарним правом, має бути обов’язково забезпечено.

Дмитрашківський пояснив, що згідно з міжнародними нормами, вода має бути саме українського виробництва – щоб в разі чого не було розмов про те, що українці потруїли людей.

«Ми забезпечуємо місцевих мешканців тією водою, що її п’ють наші військові», – зазначив пресофіцер.

Щодо продуктових наборів, то, за словами Дмитрашківського, жителі Курщини отримують від України тушонку, кашу в банках, різні крупи, цукор, олію – усе, що потрібно для проживання.

«У сільській місцевості люди виростили і картоплю, і городину, і курку. У цілому люди не голодні, мають що їсти та пити. У містах людей забезпечують теж добре – вони і гуманітарку отримують, і також військові, які базуються поблизу, діляться своїми пайками», – розповів пресофіцер.

За словами Дмитрашківського, місцеві старости повідомляють, чого не вистачає людям у їхньому селі – і українські військові намагаються це привозити.

«У деяких населених пунктах, наприклад, є проблема з сіллю – привезли, десь немає сірників і т. ін.», – пояснив Дмитрашківський.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України звернулося до ООН із закликом долучитися до гуманітарного реагування в Курській області Росії.  Як зазначили в МЗС, Україна, дотримуючись всіх норм і принципів міжнародного гуманітарного права та прав людини, здійснюючи ефективний контроль окремих районів курської області, неухильно дотримується взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері міжнародного гуманітарного права, зокрема щодо захисту цивільного населення під час ведення бойових дій.

До відома, минулого тижня українські сапери прорвали російську оборону вздовж кордону поблизу села Новий Путь, приблизно в 30 км на захід від українського виступу у Курській області. Те, що виглядало коротким та дрібним штурмом, швидко перетворилось на набагато небезпечніше для росіян явище. Українські броньовані машини стрімко просунулися на кілька кілометрів повз Новий Путь у бік найближчого міста Веселе. ЗСУ дійшли до південної околиці населеного пункту і практично взяли його під свій контроль. 

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Теги: українці військові держава червоний хрест Україна Курщина комендатура

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