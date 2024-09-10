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Українські воїни зможуть отримати статус учасника бойових дій автоматично

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Українські воїни зможуть отримати статус учасника бойових дій автоматично
фото з відкритих джерел

Міністерство у справах ветеранів впродовж чотирьох місяців має забезпечити технічне доопрацювання реєстру

Кабінет міністрів затвердив порядок отримання статусу учасника бойових дій (УБД) під час воєнного стану онлайн або автоматично. Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.

За словами Гончаренка, міністерство у справах ветеранів впродовж чотирьох місяців має забезпечити технічне доопрацювання реєстру.

Нардеп додав, що отримати статус УБД в автоматичному режимі можуть:

  • Люди, які брали участь у виконанні бойових завдань в районах введення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. До цієї категорії не належать особи, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади.
  • Громадяни, які входили до складу добровольчого формування територіальної громади й брали участь у виконанні бойових завдань в районах ведення воєнних дій або на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, у цій категорії військові повинні надати такі дані:

  • назву військової частини сил територіальної оборони ЗСУ, в оперативному підпорядкуванні якої перебуває добровольче формування територіальної громади;
  • назву добровольчого формування територіальної громади;
  • період виконання бойових завдань в районах ведення воєнних дій або на тимчасово окупованих територіях;
  • місце виконання бойових завдань;
  • дату на номер наказу командувача угрупування про прибуття до складу сил та засобів відповідних сил оборони;
  • дату на номер бойового наказу командира військової частини сил територіальної оборони ЗСУ, у підпорядкуванні якої перебуває добровольче формування.
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Кабінет міністрів затвердив порядок отримання статусу учасника бойових дій
фото: Telegram/Олексій Гончаренко

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон про удосконалення порядку ведення військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.

До слова, фахівці Мінветеранів розробили для захисників і захисниць інфографіку з деталізацією порядку отримання статусу учасника бойових дій (УБД). 

Для того, щоб особам зі статусом учасника бойових дій отримати пільги, їм потрібно звернутися до органів Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації.

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Теги: Міністерство у справах ветеранів ветеран війна військові депутат Олексій Гончаренко Кабмін

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