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Загинув внаслідок ворожого обстрілу. Згадаймо Сергія Семеновича

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Загинув внаслідок ворожого обстрілу. Згадаймо Сергія Семеновича
Захисник загинув 3 вересня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу
колаж: glavcom.ua

Сержант Сергій Семенович, командир відділення взводу зв’язку, захищав Україну з травня 2024 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Семеновича. 

03 вересня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу загинув командир відділення взводу зв’язку, сержант Сергій Семенович. Про це повідомила Березнівська міська рада. 

Сергій Семенович народився у 1979 році у місті Березне. Навчався у Березнівському ліцеї №2, де зарекомендував себе як відповідальний, старанний, дисциплінований учень.

З 1997 по 1999 проходив службу у рядах армії України. Після закінчення служби одружився.

Найбільше у житті любив свою дружину та довгоочікуваного сина, який народився після 13 років шлюбу. Сергій був хорошим та дбайливим татом, навчав сина риболовлі, був прикладом для нього.

З 2005 по 2024 рік працював у ТзОВ «Українська сірникова фабрика».

Сержант Сергій Семенович, командир відділення взводу зв’язку, захищав Україну з травня 2024 року
Сержант Сергій Семенович, командир відділення взводу зв’язку, захищав Україну з травня 2024 року
фото: Березнівська міська рада, Facebook

Сержант Сергій Семенович, командир відділення взводу зв’язку, захищав Україну з травня 2024 року. Захисник загинув 3 вересня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу.

Військове поховання воїна відбулося 07 вересня у місті Березне. У супроводі почесної варти та прапороносців живим коридором шани Героя провели вулицями рідного міста. Прощання із Захисником розпочалося у сімейному будинку Сергія, куди прийшли близькі і рідні, друзі, побратими та всі небайдужі, щоб висловити безмежну вдячність воїнові.

Заупокійна служба відбулася у храмі Різдва Пресвятої Богородиці міста Березне. 

Заупокійна служба за полеглим захисником Сергієм Семеновичем відбулася у храмі Різдва Пресвятої Богородиці міста Березне
Заупокійна служба за полеглим захисником Сергієм Семеновичем відбулася у храмі Різдва Пресвятої Богородиці міста Березне

Громадська церемонія прощання з захисником відбулася на міському майдані Незалежності.

Військові вручили рідним загиблого державний прапор України. На честь воїна пролунали залпи військового салюту.

Військові вручили рідним загиблого Державний прапор України
Військові вручили рідним загиблого Державний прапор України
фото: Березнівська міська рада, Facebook

У захисника залишилися дружина Вікторія та син Дем’ян. 

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна українці хвилина мовчання пам'ять

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