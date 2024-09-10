Загинув внаслідок ворожого обстрілу. Згадаймо Сергія Семеновича

Сержант Сергій Семенович, командир відділення взводу зв’язку, захищав Україну з травня 2024 року

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Семеновича.

03 вересня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу загинув командир відділення взводу зв’язку, сержант Сергій Семенович. Про це повідомила Березнівська міська рада.

Сергій Семенович народився у 1979 році у місті Березне. Навчався у Березнівському ліцеї №2, де зарекомендував себе як відповідальний, старанний, дисциплінований учень.

З 1997 по 1999 проходив службу у рядах армії України. Після закінчення служби одружився.

Найбільше у житті любив свою дружину та довгоочікуваного сина, який народився після 13 років шлюбу. Сергій був хорошим та дбайливим татом, навчав сина риболовлі, був прикладом для нього.

З 2005 по 2024 рік працював у ТзОВ «Українська сірникова фабрика».

Сержант Сергій Семенович, командир відділення взводу зв’язку, захищав Україну з травня 2024 року фото: Березнівська міська рада, Facebook

Сержант Сергій Семенович, командир відділення взводу зв’язку, захищав Україну з травня 2024 року. Захисник загинув 3 вересня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу.

Військове поховання воїна відбулося 07 вересня у місті Березне. У супроводі почесної варти та прапороносців живим коридором шани Героя провели вулицями рідного міста. Прощання із Захисником розпочалося у сімейному будинку Сергія, куди прийшли близькі і рідні, друзі, побратими та всі небайдужі, щоб висловити безмежну вдячність воїнові.

Заупокійна служба відбулася у храмі Різдва Пресвятої Богородиці міста Березне.

Заупокійна служба за полеглим захисником Сергієм Семеновичем відбулася у храмі Різдва Пресвятої Богородиці міста Березне

Громадська церемонія прощання з захисником відбулася на міському майдані Незалежності.

Військові вручили рідним загиблого державний прапор України. На честь воїна пролунали залпи військового салюту.

Військові вручили рідним загиблого Державний прапор України фото: Березнівська міська рада, Facebook

У захисника залишилися дружина Вікторія та син Дем’ян.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.