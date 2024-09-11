До Києва прибув президент Сенату Чехії

Мілош Вистрчил наголосив на важливості захисту України та неприпустимості мирних переговорів без її участі

Мілош Вистрчил: «Події після анексії Криму показують нам, що якщо наша підтримка буде недостатньою, Росія не зупиниться»

Президент Сенату Чехії Мілош Вистрчил приїхав до Києва на саміт Кримської платформи. Вистрчил наголосив на важливості захисту України та неприпустимості мирних переговорів без її участі.

«Я приїхав до Києва на саміт Кримської платформи», – заявив президент Сенату Чехії Мілош Вистрчил у X.

«У серпні 2021 року на інавгураційному саміті платформи я сказав, що анексія Криму не може бути аналогом нашого Мюнхена «про нас без нас». Я тоді представляв Чехію і наголошував, що ми повинні захищати Україну. Події після анексії Криму показують нам, що якщо наша підтримка буде недостатньою, Росія не зупиниться. І ми також маємо мати на увазі, що мирні переговори не можуть відбуватися без участі України, і результати переговорів мають бути прийнятними для України», – наголосив Вистрчил.

Dorazil jsem do Kyjeva na summit Krymské platformy. 🇺🇦 V srpnu 2021 jsem na inauguračním summitu platformy řekl, že anexe Krymu nemůže být obdobou našeho mnichovského „o nás bez nás“. Zastupoval jsem tehdy ČR a zdůraznil jsem, že se za Ukrajinu musíme postavit. Vývoj od anexe… pic.twitter.com/AYh4xkwVDp — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) — Miloš Vystrčil (@Vystrcil_Milos) September 11, 2024

Нагадаємо, сьогодні до України з візитом завітали президент Литви Гітанас Науседа та прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня.

Раніше повідомлялося, що воєнні плани Росії не обмежуються захопленням України. Таку думку висловив глава міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час виступу на форумі аналітичного центру GlobSec. Міністр дорікнув тим у Європі, хто вважає допустимим «умиротворення Росії» через поступки інтересами України.

Він також наголосив, що Росія веде війну проти Заходу, а не проти України, тож дозволити їй отримати перемогу означатиме «фундаментально небезпечну і хитку Європу».

До слова, закінчити війну в Україні може лише Володимир Путін, який і розпочав військове протистояння. Про це заявив президент Чехії Петр Павел у соцмережах у прямому ефірі програми «Запитай президента».