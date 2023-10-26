Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ілон Маск назвав дурнями тих, хто допомагає Україні

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ілон Маск назвав дурнями тих, хто допомагає Україні
Ілон Маск неоднаразово втрапляв у скандали через свої висловлювання щодо війни РФ проти України
фото з відкритих джерел

Американський мільярдер підтримує тих, хто виступає проти надання військової допомоги Україні

Американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск зробив чергове скандальне висловлювання щодо війни Росії проти України. Так, Маск підтримав думку американського бізнесмена Девіда Сакса, який розкритикував надання США військової допомоги Україні.

Сакс нагадав, що у 2022 році США виділили Києву понад $100 млрд для успішного контрнаступу ЗСУ.

«Тепер Вашингтон запитує ще $60 млрд на цю мету. Ви дурень, якщо вірите в це (успішний контрнаступ ЗСУ – ред.)», – написав Сакс на своїй сторінці у соцмережі X.

«Там (у Вашингтоні – ред.) багато дурнів», – прокоментував Ілон Маск публікацію підприємця.

Раніше президент Джо Байден попросив конгрес погодити бюджет на допомогу Ізраїлю та Україні. Обсяг запитуваного бюджету становить близько $160 млрд.

Зокрема, $61,3 млрд Байден просив виділити на допомогу Україні.

Нагадаємо, днями Ілон Маск закликав до «припинення вогню» і назвав війну в Україні «безнадійною ситуацією».

Читайте також: Цинічні меми, критика контрнаступу та Starlink. Що Ілон Маск зробив для України
Теги: США війна Україна Ілон Маск

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ілон Маск за останні кілька місяців зробив безліч скандальних заяв
Де логіка у діях Ілона Маска?
3 жовтня, 17:45
Ілон Маск серйозно зіпсував собі репутацію за останній час
На чиєму боці Ілон Маск?
25 жовтня, 16:29
Starlink відмінно показав себе на лінії фронту
Скандал з Ілоном Маском. Що не так з реакцією українського МЗС
4 жовтня, 17:50
Скандальний мем Маска про Зеленського: користувачі дали волю емоціям
Скандальний мем Маска про Зеленського: користувачі дали волю емоціям
2 жовтня, 11:37
Ілон Маск заявив, що президент Зеленський нібито «не може не просити мільярдної допомоги кожні п’ять хвилин»
Ілон Маск запостив цинічний мем про Зеленського та допомогу Україні
2 жовтня, 08:51
Українці неоднозначно сприймають дії Ілона Маска
Цинічні меми, критика контрнаступу та Starlink. Що Ілон Маск зробив для України
4 жовтня, 08:28
Власник мережі дедалі більше розчаровується необхідністю дотримуватися закону
Ілон Маск хоче заблокувати Twitter в Європі
19 жовтня, 07:47
Маск розкритикував «Вікіпедію», яка, на його думку, може обійтись меншими фінансовими ресурсами
Маск запропонував за $1 млрд перейменувати «Вікіпедію», додавши в назву матюки
23 жовтня, 12:13
Суд залишив Коломойського під вартою, РФ почала нову операцію в Україні. Головне за 24 жовтня
Суд залишив Коломойського під вартою, РФ почала нову операцію в Україні. Головне за 24 жовтня
24 жовтня, 21:00

Політика

Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Байден провів зустріч з главою МЗС Китаю: деталі
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Штучний інтелект показав, який вигляд міг би мати Путін у 2030 році (фото)
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Замах на колаборанта Царьова, нова військова допомога від Німеччини. Головне за 27 жовтня
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Литва, Латвія і Польща проведуть навчання із закриття кордону з Білоруссю
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
Ізраїль сьогодні готує наземну операцію в Секторі Гази – ЦАХАЛ
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід
«Жучок» в автомобілі Дуди: розслідування вказує на російський слід

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
72K
Путін помер? Розвідка прокоментувала чутки
20K
Авдіївка і «пастка Пригожина»
19K
Скільки коштує зібрати «азовця»: військові назвали приголомшливу цифру
6479
Вибухи поблизу Токмака, США завдали ударів по об'єктах Ірану в Сирії: головне за ніч
6211
Чому Кремль активно грає в гру «Путін помер/не помер»?
4907
Хто – у ліс, а хто – по дрова. Що не так з реформою лісгоспів і чому бунтують екологи?

Новини

28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:22
Окупанти перегруповують свої війська на одному з напрямків: дані Генштабу
Вчора, 07:24
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 27 жовтня
Вчора, 04:54
США очікують нових наступів із боку Росії – Кірбі
Вчора, 00:50
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Залужний провів зустріч з командувачем сил НАТО в Європі й начальником Штабу оборони Британії
26 жовтня, 22:13

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту