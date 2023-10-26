Ілон Маск назвав дурнями тих, хто допомагає Україні

Ілон Маск неоднаразово втрапляв у скандали через свої висловлювання щодо війни РФ проти України

Американський мільярдер підтримує тих, хто виступає проти надання військової допомоги Україні

Американський мільярдер та бізнесмен Ілон Маск зробив чергове скандальне висловлювання щодо війни Росії проти України. Так, Маск підтримав думку американського бізнесмена Девіда Сакса, який розкритикував надання США військової допомоги Україні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сакс нагадав, що у 2022 році США виділили Києву понад $100 млрд для успішного контрнаступу ЗСУ.

«Тепер Вашингтон запитує ще $60 млрд на цю мету. Ви дурень, якщо вірите в це (успішний контрнаступ ЗСУ – ред.)», – написав Сакс на своїй сторінці у соцмережі X.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Там (у Вашингтоні – ред.) багато дурнів», – прокоментував Ілон Маск публікацію підприємця.

Раніше президент Джо Байден попросив конгрес погодити бюджет на допомогу Ізраїлю та Україні. Обсяг запитуваного бюджету становить близько $160 млрд.

Зокрема, $61,3 млрд Байден просив виділити на допомогу Україні.

Нагадаємо, днями Ілон Маск закликав до «припинення вогню» і назвав війну в Україні «безнадійною ситуацією».